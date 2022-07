Milazzo, 7. Festival corale "InCanto Mediterraneo". Ecco gli undici cori partecipanti - Tempostretto

La rassegna si svolgerà dal 10 al 16 luglio

Entra nel vivo l’organizzazione del Festival Corale Internazionale “InCanto Mediterraneo”. La manifestazione, giunta alla sua settimana edizione, ideata dall’Associazione Corale Cantica Nova che la organizza a Milazzo dal 2009, con cadenza biennale, si svolgerà dal 10 al 16 Luglio 2022 all’interno della Città Fortificata.

Intanto gli undici cori partecipanti si stanno preparando per raggiungere la città del Capo e trascorrere qui sette giorni.

Ad esibirsi saranno Studio Vocale Karlsruhe – Karlsruhe (Germania) direttore Werner Pfaff, Vox Iuvenis – Guarapuava (Brasile) direttore Marcia Rickli, Mixed Choir Apollo – Bratislava (Slovacchia) direttore Milan Kolena, Bèla Bartòk Male Choir – Pécs (Ungheria) direttore Lakner Tamás, Mixed Choir Cescendo – Škofja Loka (Slovenia) diretto da Žiga Kert. E poi i cori italiani Corale Tetracordus – Pachino direttore Lucia Franzò, Piccolo Coro Città di Taormina direttore Ivan Lo Giudice, Coro Giovanile Note Colorate di Messina direttore Giovanni Mundo, I Piccoli Cantori direttore Salvina Miano e Coro Polifonico Ouverture direttore Giovanni Mirabile entrambidi Barcellona Pozzo di Gotto (Italia) e il coro milazzese Ensemble Vocale Cantica Nova direttore Francesco Saverio Messina.

In questi dieci anni la kermesse, che ha una valenza di promozione turistico-culturale di Milazzo e della Sicilia, ha ospitato cori provenienti da Estonia, Slovenia, Filippine, Russia, Bulgaria, Lituania, Taiwan, Spagna, Turchia, Polonia, Bielorussia, Finlandia, Lettonia, Australia, Grecia, Svizzera, Slovacchia e Italia. Direttore Artistico del Festival: Francesco Saverio Messina che è anche il direttore dell’Ensemble Vocale Cantica Nova. In questa edizione, invece, è prevista la partecipazione di cori provenienti da: Germania, Slovenia, Brasile, Slovacchia, Ungheria e Italia.

I cori partecipanti al concorso corale verranno esaminati da una giuria composta da sei professionisti internazionali che stilerà una graduatoria di merito per assegnare il Trofeo InCanto Mediterraneo 2022: presidente: Agnieszka Franków Żelazny (Polonia) i componenti: Antonino Averna (Italia), Gianmartino Durighello (Italia), Werner Pfaff (Germania), Josep Prats (Spagna), Sabrina Simoni (Italia).

Tanti e prestigiosi anche gli ospiti che si esibiranno nel corso delle serate: Francesco Bruno (Flute), Ivano Biscardi (Accordion), Luciano Maio (Voce e Chitarra), Salvo Nigro (Mandolino, Flauto e Tamburo), il Duo Abraxas: Daria Grillo (Flauto) – Sergio Cameli (Chitarra), TrioFast: Luciano Accetta (Chitarra e Voce), Antonio Donato (Basso e Cori) e Milo Isgrò (Batteria e Cori)

IL PROGRAMMA

L’apertura domenica 10, con l’esibizione nella sezione Rassegna (non competitiva) di cinque cori: “Cantica Nova”, “Piccolo Coro città di Taormina”, “Corale Tetracordus” di Pachino, “Coro giovanile note colorate” di Messina e “Studio vocale Karlshure” proveniente dalla cittadina tedesca.

Lunedì 11 Concerto Corale nel Santuario di S. Francesco di Paola “Canticum Canticorum: Love Songs” sempre dello “Studio Vocale Karlsruhe” diretto dal M° Werner Pfaff.

Martedì 12 sempre per la Sezione Rassegna (non competitiva) esibizioni di altre cinque cori: “I piccoli cantori” di Barcellona, “Mixed choir Apollo” di Bratislava, Vox iuvenis (Brasile), Coro Ouverture di Barcellona e “Béla bartók male choir” della cittadina ungherese di Pécs.

Giovedì 14 dalle 9,30 fino alle 13 ci sarà un incontro di “disegno” (urban sketcher) con l’artista Salvo Currò dal titolo “Passeggiare e disegnare al castello” con accesso gratuito e libero a tutti all’interno della Città Fortificata. I lavori saranno oggetto di esposizione con una mostra all’interno del Duomo Antico, fino a conclusione del Festival.

In serata sempre del 14 concerto, non di musica corale, con la classica del duo Ivano Biscardi (fisarmonica) e Francesco Bruno (flauto) e, nella seconda parte, con la musica popolare siciliana di Luciano Maio e Salvo Nigro che presenteranno un’anticipazione dell’ultimo cd della Taberna “Si livò un diamanti” oltre ai classici successi del noto gruppo di musica popolare milazzese;

Venerdì 15 prima serata del Concorso trofeo “InCanto Mediterraneo” in cui tre formazioni corali si contenderanno il Trofeo. Si tratta del MIXED CHOIR APOLLO – BRATISLAVA (SLOVACCHIA), del MIXED CHOIR CRESCENDO – ŠKOFJA LOKA (SLOVENIA) e del BÉLA BARTÓK MALE CHOIR– PÉCS (UNGHERIA)

Aprirà la serata il DUO ABRAXAS con Daria Grillo (flauto) – Sergio Camelia (chitarra). Gli stessi gruppi in gara si esibiranno anche sabato 16, con un programma diverso. La media dei due punteggi servirà a stilare la graduatoria con cui assegnare il trofeo. In attesa del verdetto della giuria il TRIOFAST con Luciano Accetta (chitarra e voce), Antonio Donato (basso e cori) e Milo Isgrò (batteria e cori) intratterrà il pubblico e i cori dal palco fuori del Duomo Antico, prima della cerimonia di premiazione. Sarà assegnato quindi lo splendido trofeo realizzato dai fratelli Francesco e Bartolo Lo Presti di “Belle Arti” e un premio in denaro di 1.500,00 euro oltre ai diplomi di merito ai cori partecipanti.

Le serate saranno presentate da Giusy Venuti con la collaborazione di Deborah Kay.

L’ingresso a tutte le serate è gratuito.