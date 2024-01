Milazzo, bagno di folla per il capodanno con Anna Tatangelo

Numerose le presenze registrate per il concerto di capodanno in piazza, a Milazzo, dove si sono esibiti Anna Tatangelo e il quindicenne Davide Patti

MILAZZO – Un vero e proprio bagno di folla, la notte di capodanno a Milazzo per il concerto di Piazza della Repubblica. Sul palco la cantante Anna Tatangelo e il quindicenne di Milazzo Davide Patti, giovane talento del mondo della musica.

Numerose le presenze registrate, con visitatori giunti da tutto il comprensorio. Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, si è detto soddisfatto per la buona riuscita della serata: «Grazie Milazzo -ha detto Midili- Al concerto di Capodanno tantissima gente arrivata da vari centri che ha seguito con grande rispetto delle regole lo spettacolo offerto. Ragazzi, ragazze, famiglie, bambini che hanno goduto di una serata eccezionale. Il mio grazie al personale del Comune, ufficio spettacoli, vigili urbani, personale tecnico ed operai che non hanno lesinato lavoro per la migliore riuscita. Un grazie ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Croce Rossa, alla Protezione Civile ed ai volontari presenti in Piazza. Ed infine un grazie al personale della Caruter che stamattina ha regalato ai tanti bambini ed alle famiglie una città pulita. Il 2024 inizia con un sorriso ed una piacevole sensazione di vivere una città migliore».

Nel corso della serata anche un momento dedicato al dj set con Marco Sergente, Ivan La Rosa e Steno P.