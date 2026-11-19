Terza partita in appena sei giorni per la formazione di coach Bolignano, dopo i successi di Legnano, San Vendemiano e Fiorenzula arriva la sconfitta

Si interrompe a Desio la striscia di tre vittorie consecutive dell’Infodrive Capo d’Orlando. I paladini cedono il passo a Desio che si impone con il punteggio di 91-59 al termine di una partita complicata sin dalle prime battute. Una sconfitta pesante nel punteggio, contro una formazione che ha trovato una serata particolarmente positiva al tiro e che ha saputo approfittare delle difficoltà offensive dei biancazzurri.

Per l’Orlandina si trattava della terza partita in appena sei giorni, dopo i successi contro Legnano, San Vendemiano e Fiorenzuola. Un tour de force che ha inevitabilmente richiesto un dispendio importante di energie fisiche e mentali. Un contesto da tenere in considerazione, senza però nascondere le difficoltà incontrate sul parquet, dove i paladini non sono riusciti a trovare continuità offensiva e a contrastare l’efficacia dei padroni di casa.

Una sconfitta che fa male, soprattutto per il divario finale, ma che va letta anche alla luce di un calendario particolarmente impegnativo. L’Infodrive arrivava a Desio dopo tre vittorie consecutive, ottenute contro Legnano, San Vendemiano e Fiorenzuola, e alla terza partita disputata nell’arco di appena sei giorni. Tra le note individuali dell’Infodrive spiccano i 21 punti di Dmytro Klyuchnyk, miglior realizzatore della squadra, e i 10 punti di Klanskis. Una prestazione che non è bastata per contrastare la giornata positiva dei padroni di casa. Domenica prossima, 22 novembre, i paladini tornano in casa ospitando Omegna.

Desio – Orlandina 91-59

È Borriello a sbloccare il punteggio per l’Infodrive, seguito da Jasaitis che firma il 5-5. Dall’altra parte, però, Elli si dimostra subito particolarmente ispirato: il numero 20 della Rimadesio realizza otto dei primi dieci punti dei suoi, trascinando Desio sul 10-5. I padroni di casa continuano a spingere sull’acceleratore e trovano il primo allungo sul 14-5. Sodero e Klyuchnyk provano a tenere in partita l’Orlandina, riportando i paladini sul 17-10, ma Desio ha ormai preso ritmo e trova con continuità la via del canestro. I canestri di Giarelli e le triple di Elli alimentano il parziale dei padroni di casa, che piazzano un break di 10-0 e scappano sul 27-10. È ancora Klyuchnyk, dalla lunetta, a interrompere il momento positivo della Rimadesio e a fissare il punteggio sul 29-15.

L’Infodrive prova a reagire e apre il secondo periodo con un ottimo parziale. È Klyuchnyk a caricarsi la squadra sulle spalle: il lungo paladino firma otto punti consecutivi, riportando i suoi a contatto sul 33-23 e dando una prima scossa alla gara. La Rimadesio, tuttavia, non si lascia sorprendere. Giarelli continua a trovare soluzioni offensive efficaci e permette ai suoi di mantenere il controllo, mentre Musso risponde dall’arco con la tripla del 37-26.L’Orlandina fatica però a trovare continuità nella metà campo offensiva. I tentativi dei paladini non trovano il bersaglio con la necessaria precisione e Desio ne approfitta per allungare nuovamente. Un parziale di 10-3 permette ai padroni di casa di portarsi sul 47-29, scavando un divario importante. Nel finale di primo tempo le difficoltà realizzative dell’Infodrive non accennano a diminuire. La Rimadesio gestisce il vantaggio e le squadre rientrano negli spogliatoi sul 50-31.

Al rientro in campo l’Infodrive prova a ritrovare ritmo e fiducia dalla lunga distanza. Jasaitis e Sodero trovano due triple che provano a riaccendere le speranze dei paladini, ma la risposta di Elli non tarda ad arrivare. Il numero 20 della Rimadesio colpisce ancora dall’arco e mantiene i suoi saldamente al comando sul 56-38. Desio continua a viaggiare con percentuali particolarmente elevate, trovando soluzioni offensive con diversi interpreti e impedendo all’Orlandina di ricucire lo strappo. I padroni di casa aumentano ulteriormente il proprio margine, arrivando sul 62-40. Nel finale di periodo Moltrasio realizza dalla lunetta e fissa il punteggio sul 66-48, con cui si chiude la terza frazione.

Gli ultimi dieci minuti non cambiano l’inerzia della gara. La Rimadesio continua a trovare il canestro con grande facilità, mentre l’Infodrive non riesce a sbloccarsi e a costruire una reazione capace di riaprire la partita. Il divario aumenta progressivamente, con Desio che supera quota 70 e si porta sul 74-48. I paladini continuano a incontrare difficoltà nella metà campo offensiva, senza riuscire a trovare le percentuali necessarie per tornare in partita. La Rimadesio gestisce il finale senza particolari difficoltà e allunga ulteriormente fino al 91-59 che chiude definitivamente la contesa.