Milazzo. Carmelo Isgrò riceve il premio Giancarlo Lodigiani 2025

Il biologo Carmelo Isgrò, fondatore del Museo del Mare di Milazzo, ha ricevuto il premio Gentlemen Giancarlo Lodigiani 2025

Milazzo – Il biologo Carmelo Isgrò, fondatore del MuMa – Museo del Mare di Milazzo, è stato insignito del prestigioso Premio Gentlemen Giancarlo Lodigiani 2025 durante una regata di vele d’epoca. Il riconoscimento è stato conferito a bordo di Cassiopea, la nave ecosostenibile che naviga per sensibilizzare sulla difesa degli ecosistemi marini.

L’impegno di Isgrò per la tutela del mare

A consegnare il premio è stato il Contrammiraglio Bottazzi Schenone alla presenza del Nostromo Michele Renna. Il riconoscimento celebra i 90 anni dello sport velistico della Marina Militare Italiana e porta il nome di Giancarlo Lodigiani, presidente dell’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca), scomparso prematuramente nel 2024.

«Questo riconoscimento – ha commentato Isgrò – è per me motivo di grande onore. È stato assegnato per l’impegno che portiamo avanti, su Cassiopea, nella protezione e valorizzazione del nostro mare».

Nuove sfide per il biologo milazzese

Attualmente, Carmelo Isgrò si trova a Sanremo, dove parteciperà alla Conferenza Mondiale degli Oceani, sempre al fianco della sua ormai iconica imbarcazione Cassiopea. Un nuovo passo nella sua missione di sensibilizzazione ambientale e salvaguardia marina.

Articoli correlati