Milazzo. Dalu e Sirchia vincono il Periplo del Capo, Marchello e Di Mario secondi

La gara di 10 km ridotta per condizioni meteo-marina sfavorevoli, nel miglio doppietta dei fratelli Molonia e altri piazzamenti della società messinesi

MILAZZO – La Milazzo Swim Marathon si è svolta domenica come nei programmi anche se dovendo cambiare percorso viste le condizioni meteo marine non proprio favorevoli. La manifestazione organizzata da Ulysse e Baia S. Antonio, patrocinata dal Comune di Milazzo e dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo e collaborazione della Guardia Costiera, ha visto tutti i soggetti fare un grande sforzo per spostare il campo d’arrivo e creare un ambiente ospitale sul lato di Levante, con il percorso del Periplo ridotto da 10 km a 6km.

Alla fine ha vinto lo sport ma a prevalere in mare sono stati Fabio Dalu, atleta nazionale e tesserato Esercito, al maschile e Federica Sirchia, palermitana della società Mimmo Ferrito al femminile. In un podio assoluto però in cui i tre ospiti nazionali d’eccezione Dalu, Marchello e Filadelli l’hanno fatta da padroni, nuotando insieme tutta la gara. Per Davide Marchello, atleta messinese cresciuto nell’Ulysse è arrivato il secondo posto assoluto, come seconda si è piazzata anche un’altra messinese Giorgia Di Mario delal Swimblu.

I piazzamenti dei tesserati siciliani

Sempre nella gara di fondo, la più lunga del circuito siciliano Openwater e quarta tappa della stagione 2025, si registrano il secondo posto di Salvatore Calderone (Swimblu) tra i Juniores e il secondo posto di Cristian Molonia (Unime) e il terzo di Davide De Gaetano (Swimblu) tra i Ragazzi. A livello femminile solo il piazzamento d’onore, sul podio, di Di Mario, seconda assoluta e nella categoria che mette insieme Seniores e Cadette.

Nel pomeriggio si è disputata la gara sprint, nel 5° Memorial dedicato ad Aurelio Visalli. Lì si è registrata la doppietta assoluta dei fratelli Molonia dell’Unime, primo Gabriele davanti al fratello più piccolo Cristian, Salvatore Calderone e Davide De Gaetano della Swimblu hanno chiuso rispettivamente quarto e quinto. Nella gara femminile secondo posto assoluto nuovamente per Giorgia Di Mario, prima nella sua categoria con Aurora Costantino terza.

Immagine in evidenza di Annamaria Mangiacasale