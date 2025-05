Milazzo. Dogday 2025: microchip gratuiti e mostra fotografica

Un appuntamento dedicato ai cani grazie alla collaborazione tra Enpa e Servizio veterinario provinciale

MILAZZO – Il 18 maggio, a partire dalle 15:30, il Lungomare Garibaldi di Milazzo ospiterà la decima edizione del Dogday. Durante l’evento, i proprietari di cani potranno applicare gratuitamente il microchip ai loro animali grazie alla collaborazione tra Enpa Messina e il Servizio veterinario provinciale. L’iniziativa è organizzata da Hermes Milazzo Onlus, associazione attiva nel sostegno alle famiglie indigenti del territorio.

A Milazzo la mostra fotografica “Musi in posa”

In concomitanza con il Dogday, presso i locali comunali di Piazza della Repubblica sarà allestita la mostra fotografica Musi in posa, che raccoglie le immagini più significative del concorso a tema cinofilo promosso dall’associazione. Ospite dell’evento sarà il fotografo e influencer Navid Tarazi, noto come Doggodaiily. La mostra includerà una composizione artistica vegetale realizzata dal maestro Carmelo Antonuccio. L’inaugurazione vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e amministrativi locali.