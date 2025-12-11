Risanamento, nel decreto Milleproroghe la proroga triennale per commissario e sub

Baraccopoli a Messina. Nella bozza che arriva oggi in Consiglio dei ministri viene rinnovato l'incarico al presidente Schifani e all'ingegnere Trovato

Altri tre anni di lavoro: dal 2026 al 2028. Risanamento a Messina per porre a fine, tra qualche anno, alla baraccopoli. Oggi il Consiglio dei ministri si occuperà del cosiddetto decreto “Milleproroghe”. Ovvero la bozza del provvedimento, in 16 articoli, che investe più settori. Nella bozza anche la proroga, fino al 31 dicembre 2028, degli incarichi affidati al commissario straordinario, il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, e del subcommissario per il risanamento Santi Trovato. In questo periodo sono stati tanti gli appelli, a partire dal sindaco Basile, per la una deroga più che necessaria per continuare l’operazione con poteri speciali.

Nel frattempo, Schifani ha firmato la deroga per le cinque famiglie del rione che non avevano diritto all’alloggio. La vicenda ha segnato una pax politica tra il presidente e la sottosegretaria Matilde Siracusano dopo la rottura nel caso Scurria, il precedente sub commissario.

Ma torniamo al risanamento. Fino al 2018 erano ancora 2500 le famiglie (circa 8000 persone) che vivevano in baracca. Con la legge 76/2021, che ha riconosciuto lo stato di emergenza e istituito un commissario straordinario, si è finalmente registrata un’accelerata. Demolite 13 aree su un totale iniziale di 80 e altre 11 sono in corso di demolizione.

Cacciotto e Gioveni: “Più attenzione alla III Municipalità e si acceleri il risanamento”

“La proroga dei poteri speciali per il risanamento al 2028 è una notizia esageratamente importante e decisiva e che conferma la sinergia tra governo nazionale e governo regionale”. Lo dichiarano il presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto e il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale Libero Gioveni.

“Bisogna però piggiare ancora di più il piede sull’acceleratore. Tanto si è fatto ma tanto ancora si deve fare in città. Sono infatti ancora numerosi i nuclei familiari che vivono in baracca e che attendono un alloggio. Monitoriamo quotidianamente la situazione e cerchiamo di essere costantemente in contatto con tanti cittadini che ci chiedono notizie sul loro futuro abitativo”, evidenziano i due esponenti di Fratelli d’Italia.

Cacciotto ribadisce poi “la necessità che la macchina del risanamento dia attenzione soprattutto i territori della Terza Municipalità, in cui si concentrano il maggior numero di baraccopoli”.

Le prospettive: il piano 2026-2028

Ma qual è la situazione attuale? Dal 2026 al 2028 l’obiettivo è di procedere a nuovi sbaraccamenti e interventi di riqualificazione di aree strategiche. Le tre più grandi sono quelle di via Rosso da Messina (ambito n.15, dove sono previsti 80 nuovi alloggi, con progetto di Invitalia) previa assegnazione di alloggi a 65 nuclei familiari, e Ritiro (ambito n.61 – con assegnazione alloggi a 306 nuclei familiari), oltre al completamento delle demolizioni nel Rione Taormina (da assegnare alloggi a 350 nuclei familiari).

Elenco degli 80 ambiti di Risanamento e lo stato attuale

1 – Santa Lucia (asilo) (2.000 mq): Immobile attualmente occupato da 7 nuclei familiari. Il Comune di Messina ha intrapreso opere di rifacimento fognatura e ha in corso interventi manutentivi (rifacimento coperture e impermeabilizzazione terrazza).

Immobile attualmente occupato da 7 nuclei familiari. Il Comune di Messina ha intrapreso opere di rifacimento fognatura e ha in corso interventi manutentivi (rifacimento coperture e impermeabilizzazione terrazza). 2 – San Filippo Inf. Sup. (12.000 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 3 – San Filippo Inf. e Sup. (2.500 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 4 – Fondo Gravitelli – Contesse (3.500 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 5 – CEP – Via Bisignano alta (1.900 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 6 – CEP – Via Bisignano alta (1.100 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 7 – Minissale – Via Jacopo dal Verme (2.500 mq): Richiesta di censimento ad A.Ris.Me con nota prot. 471 del 27 marzo 2025.

Richiesta di censimento ad A.Ris.Me con nota prot. 471 del 27 marzo 2025. 8 – Minissale – Via Alberico da Barba-no (1.500 mq): Richiesta di censimento ad A.Ris.Me con nota prot.471 del 27/03/2025.

Richiesta di censimento ad A.Ris.Me con nota prot.471 del 27/03/2025. 9 – Minissale – Via Alberico da Barbano (13.200 mq): Richiesta di censimento ad A.Ris.Me con nota prot. 471 del 27 marzo 2025.

Richiesta di censimento ad A.Ris.Me con nota prot. 471 del 27 marzo 2025. 10 – Fondo Pugliatti (2.300 mq): Sub lotti del progetto “Rione Ariella” – assegnati alloggi a 7 nuclei familiari. Inizio lavori il 20 ottobre 2025.

Sub lotti del progetto “Rione Ariella” – assegnati alloggi a 7 nuclei familiari. Inizio lavori il 20 ottobre 2025. 11 – Gazzi – Via Natale Catanoso (3.500 mq): Lavori di demolizioni e pulizia completati il 21 dicembre 2024. Area recintata – Certificato di regolare esecuzione del 19 giugno 2025, in attesa approvazione atti contabili finali per procedere alla consegna al Comune di Messina.

Lavori di demolizioni e pulizia completati il 21 dicembre 2024. Area recintata – Certificato di regolare esecuzione del 19 giugno 2025, in attesa approvazione atti contabili finali per procedere alla consegna al Comune di Messina. 12 – Gazzi – Fondo Ga r ufi (18.000 mq): Parziale Censimento (dicembre 2024) eseguito nel primo lotto denominato “Via Luigi Giordano” di 9 nuclei familiari – Da assegnare alloggi a cura dell’A.Ris.Me.

Parziale Censimento (dicembre 2024) eseguito nel primo lotto denominato “Via Luigi Giordano” di 9 nuclei familiari – Da assegnare alloggi a cura dell’A.Ris.Me. 13 – Gazzi – Via Evagora (1.900 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 14 – Gazzi – Via Federico De Roberto (4.500 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 15 – Gazzi – Via Pirandello/Via Ross o da Messina (23.000 mq): Censimento (anno 2022) nuclei familiari 85, di cui 20 assegnati e 65 da assegnare.

Censimento (anno 2022) nuclei familiari 85, di cui 20 assegnati e 65 da assegnare. 16 – Gazzi – Via Gaetano A lessi (5.000 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 17 – Gazzi – Piazza Verga (7.000 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 18 – Rione Taormina (valle) (45.000 mq): Suddiviso in 5 sub lotti e ogni lotto in 2 parti (sub a e sub b) – Progetto demolizioni (rup geom. Amico – Impresa Cericola srl) – Progetto approvato dei lotti 1 sub a e sub b – Progetto da approvare lotti 2 sub a e sub b, lotti 3 sub a e sub b, lotti 4 sub a e sub b sono all’approvazione del rup (luglio 2025). Gli altri lotti hanno progetto definitivo (oggi studio di fattibilità) – Per tale Rione e agli atti del Comune di Messina un progetto definitivo Pinqua, che prevede 4 lotti, suddivisi per stralci.

Suddiviso in 5 sub lotti e ogni lotto in 2 parti (sub a e sub b) – Progetto demolizioni (rup geom. Amico – Impresa Cericola srl) – Progetto approvato dei lotti 1 sub a e sub b – Progetto da approvare lotti 2 sub a e sub b, lotti 3 sub a e sub b, lotti 4 sub a e sub b sono all’approvazione del rup (luglio 2025). Gli altri lotti hanno progetto definitivo (oggi studio di fattibilità) – Per tale Rione e agli atti del Comune di Messina un progetto definitivo Pinqua, che prevede 4 lotti, suddivisi per stralci. Rione Taormina – Sub lotto n.3 sub a e n.4 sub a (2.000 mq): Sub lotto n.3 sub a situato su Via Quinto Ennio (prospiciente 24° Reggimento Artiglieria) e sub lotto n.4 sub a. Censimento concluso e assegnazione alloggi: 32 – Lavori consegnati per l’avvio il 23 ottobre 2025.

Sub lotto n.3 sub a situato su Via Quinto Ennio (prospiciente 24° Reggimento Artiglieria) e sub lotto n.4 sub a. Censimento concluso e assegnazione alloggi: 32 – Lavori consegnati per l’avvio il 23 ottobre 2025. Rione Taormina angolo Via E. Fermi – Sub lotto n.1 sub a e n.2 sub a (5.643 mq): Censimento concluso – Lavori iniziati il 13 ottobre 2025.

Censimento concluso – Lavori iniziati il 13 ottobre 2025. Rione Taormina – Sub lotto in Via Taormina (1.077 mq): Area (Via Taormina incrocio con Via Ennio Quinto) è stata demolita pulita e recintata.

Area (Via Taormina incrocio con Via Ennio Quinto) è stata demolita pulita e recintata. 19 – Rione Taormina (monte) (4.000 mq): Una parte dell’area è stata consegnata al Comune di Messina per la costruzione di un asilo (in corso) e l’altra parte all’Iacp.

Una parte dell’area è stata consegnata al Comune di Messina per la costruzione di un asilo (in corso) e l’altra parte all’Iacp. 20 – Gazzi – Via Salina (1.000 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 21 – Gazzi – Via Arena Primo (1.000 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 22 – Gazzi – Fondo Fucile (18.000 mq): Area già consegnata al Comune il 18 marzo 2025 – Previste 4 Palazzine per 50 alloggi Erp con finanziamenti Pinqua e Parco Urbano.

Area già consegnata al Comune il 18 marzo 2025 – Previste 4 Palazzine per 50 alloggi Erp con finanziamenti Pinqua e Parco Urbano. 23 – Gazzi – Largo Diogene, Via Gaetano Alessi (1.900 mq): Demolizioni 28 baracche lavori consegnati il 12 agosto 2025.

Demolizioni 28 baracche lavori consegnati il 12 agosto 2025. 24 – Gazzi – Sp iaggia (6.000 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 25 – Gazzi – Via Bonfiglio (1.000 mq): Lavori di demolizioni e pulizia conclusi. In attesa di approvazione atti contabili finali.

Lavori di demolizioni e pulizia conclusi. In attesa di approvazione atti contabili finali. 26 – Case D’Arrigo (9.500 mq): Area ceduta al Comune di Messina per realizzazione Via Don Blasco.

Area ceduta al Comune di Messina per realizzazione Via Don Blasco. 27 – Ma regrosso (18.000 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 28 – Fondo Saccà (44.000 mq): Lavori di demolizione e caratterizzazione ultimati in bonifica in corso. “Dalle radici dell’acqua”, acquisto e attuazione determinazioni Arisme. Agli atti del Comune di Messina Progetto per 12 alloggi, già aggiudicati oltre ad altri due condomini da 32 alloggi a cura di Invitalia.

Lavori di demolizione e caratterizzazione ultimati in bonifica in corso. “Dalle radici dell’acqua”, acquisto e attuazione determinazioni Arisme. Agli atti del Comune di Messina Progetto per 12 alloggi, già aggiudicati oltre ad altri due condomini da 32 alloggi a cura di Invitalia. 29 – Via Nocera (8.000 mq): Intervento in programma dell’Iacp.

Intervento in programma dell’Iacp. 30 – Torrente Zaera (alto) (2.000 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 31 – C ontra da Ruffo – Torrente Vergine lli (900 mq): Censimento (dicembre 2024): 2 nuclei familiari – Da assegnare alloggi.

Censimento (dicembre 2024): 2 nuclei familiari – Da assegnare alloggi. 32 – Fondo Ragusa (4.200 mq): Area consegnata al Comune di Messina il 4 settembre 2025.

Area consegnata al Comune di Messina il 4 settembre 2025. 33 – Via La Rocca bassa (1.000 mq): Area consegnata al Comune di Messina il 4 settembre 2025 – Per l’area residua: richiesta di censimento ad A.Ris.Me con nota prot. 471 del 27 marzo 2025 e nota prot. 2056 del 9 settembre 2025.

Area consegnata al Comune di Messina il 4 settembre 2025 – Per l’area residua: richiesta di censimento ad A.Ris.Me con nota prot. 471 del 27 marzo 2025 e nota prot. 2056 del 9 settembre 2025. Via La Rocca (3.300 mq): Richiesta di censimento ad A.Ris.Me con nota prot. 471 del 27 marzo 2025 e nota prot. 2056 del 9 settembre 2025.

Richiesta di censimento ad A.Ris.Me con nota prot. 471 del 27 marzo 2025 e nota prot. 2056 del 9 settembre 2025. 34 – Camaro San Paolo basso (3.400 mq): Area consegnata al Comune di Messina.

Area consegnata al Comune di Messina. 35 – Camaro Sottomontagna via Quintino Mollica (1.600 mq): Lavori di riqualificazione da consegnare all’impresa esecutrice.

Lavori di riqualificazione da consegnare all’impresa esecutrice. 35 – Camaro Sottomontagna (3.300 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 36 – Camaro San Luigi (900 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 37 – Camaro San Luigi (2.400 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 38 – Fondo Va dalà (36.000 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 39 – Complemento Bisconte (58.000 mq): È agli atti del Comune un progetto di rifacimento Opere di urbanizzazione primaria.

È agli atti del Comune un progetto di rifacimento Opere di urbanizzazione primaria. 40 – Camaro Sant’Antonio (3.200 mq): Intervento di riqualificazione: 1° lotto ultimato e 2° lotto in corso approvazione progetto esecutivo.

Intervento di riqualificazione: 1° lotto ultimato e 2° lotto in corso approvazione progetto esecutivo. 41 – Bisconte (32.000 mq): Area già consegnata al Comune di Messina per ri-costruzione alloggi.

Area già consegnata al Comune di Messina per ri-costruzione alloggi. 42 – Fondo Martinez (2.900 mq): Lavori di demolizioni in corso.

Lavori di demolizioni in corso. 43 – Via Macello Vecchio (2.800 mq): Lavori di demolizione e pulizia ultimati – in corso i lavori di arredo urbano. Fine lavori prevista per il 21 novembre 2025.

Lavori di demolizione e pulizia ultimati – in corso i lavori di arredo urbano. Fine lavori prevista per il 21 novembre 2025. 44 – Via Gelo n e (1.200 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 45 – Scalinata Sant’Anna (600 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 46 – Via Siena (1.200 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 47 – Via Templari (900 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 48 – Mura Gentili (4.500 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 49 – Tirone (15.000 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 50 – San Raineri (35.000 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 51 – Fondo Tornato la (7.000 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 52 – Via delle Mura (2.300 mq): Lavori di demolizione e pulizia parzialmente ultimati. Inizio lavori in programma il 17 novembre 2025.

Lavori di demolizione e pulizia parzialmente ultimati. Inizio lavori in programma il 17 novembre 2025. 53 – Via Fonderia (900 mq): Unico immobile (in muratura) abitativo interamente occupato da attività e da nuclei familiari.

Unico immobile (in muratura) abitativo interamente occupato da attività e da nuclei familiari. 54 – Scoppo (4.500 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 55 – Via Santa Maria La Nuova (7.900 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 56 – Badiazza Santa Maria La Valle 2 (3.500 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 56 – Badiazza Santa Maria La Valle 3 (1.400 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 56 – Badiazza Santa Maria La Valle 1 (750 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 57 – Badiazza Sant’Andrea (30.000 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 58 – Torrente Giostra (7.500 mq): Richiesta censimento A.Ris.Me.

Richiesta censimento A.Ris.Me. 59 – Argini ex lotto ricovero Ritter (2.000 mq): Progetto di demolizione di 30 baracche, inizio lavori in programma il 16 novembre 2025.

Progetto di demolizione di 30 baracche, inizio lavori in programma il 16 novembre 2025. 60 – Trav.27-Via 3b-Via Alibrandi (Cuore di Gesù) (11.000 mq): Richiesta censimento A.Ris.Me. Progetto Pinqua, agli atti del Comune di Messina, per 65 alloggi Erp.

Richiesta censimento A.Ris.Me. Progetto Pinqua, agli atti del Comune di Messina, per 65 alloggi Erp. 61 – Rione San Michele (75.000 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 62 – Via Appennini (600 mq): Censimento (anno 2023) congiunto con l’area N.63 di 9 nuclei familiari, di cui 4 in Via Appennini e 5 rione Chiesa San Matteo. – Alloggi da assegnare.

Censimento (anno 2023) congiunto con l’area N.63 di 9 nuclei familiari, di cui 4 in Via Appennini e 5 rione Chiesa San Matteo. – Alloggi da assegnare. 63 – Via Appennini (incrocio Chiesa San Matteo) (1.200 mq): Censimento (anno 2023) congiunto con l’area N.62 di 9 nuclei familiari, di cui 4 in Via Appennini e 5 rione Chiesa San Matteo – Alloggi da assegnare.

Censimento (anno 2023) congiunto con l’area N.62 di 9 nuclei familiari, di cui 4 in Via Appennini e 5 rione Chiesa San Matteo – Alloggi da assegnare. 64 – Via Monte Panasito Giostra (2.800 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 65 – Salita Tremonti (5.400 mq): Lavori di riqualificazione in corso, da ultimarsi pre-sumibilmente il 31 gennaio 2026.

Lavori di riqualificazione in corso, da ultimarsi pre-sumibilmente il 31 gennaio 2026. 66 – Fondo De Pasquale lato monte (Fondo Basile) (11.000 mq): Lavori ultimati di demolizione baracche e costruzione bonificazione area bonifica – Approvato il Collaudo tecnico amministrativo: da approvare atti finali. Progetto Invitalia di 60 alloggi.

Lavori ultimati di demolizione baracche e costruzione bonificazione area bonifica – Approvato il Collaudo tecnico amministrativo: da approvare atti finali. Progetto Invitalia di 60 alloggi. 66 – Rione San Licandro (100 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 67 – Via Sofio (500 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 68 – Via Torrente San Licandro (160 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 69 – Case Basse Paradiso (6.800 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 70 – Rion e Mat te otti – Annunziata (5.400 mq): Lavori demolizioni completati – Area già edificata dall’Iacp.

Lavori demolizioni completati – Area già edificata dall’Iacp. 71 – Via Trieste-Annunziata-Ciaramita (12.000 mq): Area già consegnata al Comune di Messina il 22 maggio 2025 dove, in parte sono previsti 20 alloggi e in parte parco urbano. In parte dell’area sono stati ultimati lavori di demolizione di 2 baracche residue (rup geom. Amico – progetto Impresa Cericola srl – D.L. ing. Saitta) – C.R.E. del 19 giugno 2025 – In attesa approvazione atti finali (si presume alla fine di ottobre). Successivamente procedere alla consegna dell’area al Comune di Messina.

Area già consegnata al Comune di Messina il 22 maggio 2025 dove, in parte sono previsti 20 alloggi e in parte parco urbano. In parte dell’area sono stati ultimati lavori di demolizione di 2 baracche residue (rup geom. Amico – progetto Impresa Cericola srl – D.L. ing. Saitta) – C.R.E. del 19 giugno 2025 – In attesa approvazione atti finali (si presume alla fine di ottobre). Successivamente procedere alla consegna dell’area al Comune di Messina. 72 – Isolato 13 (800 mq): Censimento eseguito (circa 4 nuclei familiari).

Censimento eseguito (circa 4 nuclei familiari). 73 – Via Evemero da Messina (1.300 mq): Lavori di demolizione, pulizia e recinzione ultimati a febbraio 2025. Area da consegnare all’Iacp.

Lavori di demolizione, pulizia e recinzione ultimati a febbraio 2025. Area da consegnare all’Iacp. 74 – Via Molino – Camaro (2.000 mq): Censimento del novembre 2024, con 18 nuclei abitativi: 4 già alloggiati nelle case assegnate e 14 in attesa di assegnazione alloggio.

Censimento del novembre 2024, con 18 nuclei abitativi: 4 già alloggiati nelle case assegnate e 14 in attesa di assegnazione alloggio. 75 – Via San Jachiddu (300 mq): Progetto di demolizione di 10 baracche. Inizio lavori previsto per il 15 novembre 2025.

Progetto di demolizione di 10 baracche. Inizio lavori previsto per il 15 novembre 2025. 76 – Via Santa Silvia (500 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 77 – Camaro – Via Vallone (300 mq): Censimento (dicembre 2024) di 2 nuclei familiari – Da assegnare alloggi.

Censimento (dicembre 2024) di 2 nuclei familiari – Da assegnare alloggi. 78 – San Filippo Inf. (cinta muraria) (400 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 79 – Tremestieri (17.000 mq): Nessuna attività intrapresa.

Nessuna attività intrapresa. 80 – Via Fonderia (900 mq): Unico immobile (in muratura) abitativo interamente occupato da attività e da nuclei familiari.

