Milazzo. “Gigliopoli, la città dei bambini” rischia di chiudere, l’appello del presidente

Scaffidi denuncia la mancata erogazione dei fondi e l’impossibilità di sostenere le spese

Gigliopoli rischia concretamente di scomparire. A lanciare il grido d’allarme è l’Associazione Il Giglio attraverso una lettera aperta firmata dal presidente Vincenzo Scaffidi, che fotografa una situazione ormai insostenibile per la “Città dei Bambini”.

La denuncia e il peso delle risorse non erogate

“Ci sono parole che abbiamo rimandato a lungo, sperando di non doverle mai scrivere, ma oggi sentiamo la responsabilità di informare tutta la nostra comunità: Gigliopoli rischia di scomparire e noi non abbiamo più le risorse per impedirlo da soli”, spiega il presidente Vincenzo Scaffidi, ripercorrendo i sacrifici fatti per garantire i servizi nei primi mesi dell’anno.

L’associazione evidenzia come, nonostante gli impegni assunti in convenzione siano stati rispettati anticipando tutti i costi — dal Centro Studi gratuito per le famiglie alla cura dei cinque ettari del parco naturalistico con la fattoria didattica —, alla garanzia di tali attività non sia seguita l’erogazione dei fondi promessi. “Essere tenuti a garantire gli impegni assunti e, nello stesso tempo, essere privati delle risorse previste per sostenerli è un’impresa impossibile”, sottolinea Scaffidi, evidenziando che l’associazione ha continuato ad anticipare le spese fino all’estate per portare a termine la colonia estiva e la Notte Arcobaleno, ma oggi il peso economico rischia di travolgere il progetto.

Le conseguenze immediate sui servizi e sui dipendenti

La crisi finanziaria ha già iniziato a incidere pesantemente sulla quotidianità delle famiglie e sulla gestione della struttura. Il Centro Studi non è stato attivato per il nuovo anno scolastico, vengono a mancare i fondi per il sostentamento degli animali e la manutenzione dei giardini, e soprattutto si registrano gravi difficoltà nel pagamento dei dipendenti e degli oneri contributivi.

“Non stiamo riuscendo a pagare i dipendenti e ad affrontare gli oneri retributivi e contributivi, rischiando di perdere le professionalità che tengono in vita il progetto Gigliopoli”, avverte il presidente.

L’appello alla Fondazione e alla comunità

Nonostante lo scenario critico in vista del ventennale e delle festività natalizie, l’associazione ribadisce la propria apertura al confronto ma pretende chiarezza: “Siamo disponibili a discutere del futuro con serietà e responsabilità ma per poterlo fare occorre che Gigliopoli abbia ancora un presente. Tutto ciò che chiediamo alla Fondazione sono decisioni e tempi certi, l’erogazione delle somme richieste per le attività già svolte e un confronto che affronti davvero la sostenibilità del progetto”. Infine, l’appello finale si rivolge direttamente alla cittadinanza, alle associazioni e alle realtà del territorio affinché nessuno lasci sola una realtà che da vent’anni rappresenta un punto di riferimento per l’infanzia e le famiglie.