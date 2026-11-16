“Per il Ccpm un declassamento annunciato, Schifani e la politica siciliana hanno fallito”

Sulla Cardiochirugia pediatrica di Taormina le critiche di Cgil e Fp. Stoccate ai parlamentari messinesi. Intervengono pure la senatrice Musolino e il deputato Calderone ("Pasticcio della Regione siciliana")

“Lo avevamo detto oltre un anno fa. Avevamo denunciato pubblicamente che le scelte della Regione siciliana avrebbero

portato al progressivo declassamento della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Oggi, purtroppo, i fatti confermano tutte le nostre preoccupazioni. E a pagare il prezzo dell’inerzia, degli errori e delle scelte politiche sono ancora una volta i bambini, le loro famiglie e i lavoratori della sanità”. A dichiararlo sono il segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti, il segretario generale della Fp (Funzione pubblica) Cgil Messina, Antonio Trino, e il responsabile medici Fp Guglielmo Catalioto, intervenendo sulla decisione di limitare l’attività della Cardiochirurgia pediatrica (Ccpm) dell’ospedale San Vincenzo di Taormina.

“La decisione di limitare l’attività del Centro – dicono Cgil e Fp – escludendo la presa in carico di nuovi casi complessi e gli interventi sui neonati, rappresenta un colpo durissimo per un servizio sanitario fondamentale e per il diritto alla salute dei cittadini siciliani”.



“Il 3 ottobre 2025, Cgil e Fp avevano già denunciato pubblicamente che il declassamento previsto dalla nuova rete ospedaliera sarebbe stato un epilogo prevedibile”, ricordano Patti e Trino che aggiungono: “Non si trattava di allarmismo, ma di una valutazione fondata sulle scelte organizzative della Regione e sui vincoli ministeriali”.

“Allora – proseguono i segretari di Cgil e Fp – chiedevamo una soluzione strutturale, mentre altri esponenti politici e organizzazioni sindacali festeggiavano presunte vittorie e annunciavano soluzioni definitive. A distanza di oltre un anno, quelle rassicurazioni si sono rivelate prive di fondamento”.

“Avevamo proposto un’integrazione con la Cardiochirurgia per adulti del Papardo”



Cgil e Fp avevano avanzato una proposta precisa: l’integrazione della Cardiochirurgia pediatrica con la Cardiochirurgia per adulti all’ospedale Papardo di Messina, attraverso un modello organizzativo capace di valorizzare le competenze professionali, garantire continuità assistenziale, sicurezza clinica e sostenibilità nel tempo, nel rispetto delle prescrizioni ministeriali.

“Questo esito rappresenta il fallimento di una gestione fondata su proroghe, annunci e interventi tampone che non hanno affrontato il problema alla radice”, affermano i tre rappresentanti sindacali.

“Il governo Schifani deve assumersi fino in fondo la responsabilità delle proprie scelte – dichiara il segretario generale della Cgil

Messina, Patti. Non si può continuare a parlare di potenziamento della sanità siciliana mentre si ridimensionano servizi essenziali e si rischia di costringere nuovamente le famiglie ai drammatici viaggi della speranza verso le strutture sanitarie di altre regioni”.

Ma – per gli esponenti di Cgil e Fp – non sono esenti da responsabilità neppure i rappresentanti politici messinesi all’Assemblea regionale siciliana, che ricoprono ruoli di primo piano anche nella commissione Salute.

“Mentre il sindaco De Luca è in tour elettorale, il Ccpm subisce un pesantissimo ridimensionamento”



“Ci chiediamo – osservano i segretari di Cgil e Fp – che fine abbiano fatto le solenni promesse di salvaguardia del Centro, gli annunci trionfalistici e le soluzioni che anche il sindaco De Luca sosteneva di avere individuato. Mentre è impegnato nei suoi tour politici ed elettorali in Sicilia e nel resto d’Italia, la Cardiochirurgia pediatrica della città che amministra subisce un nuovo, pesantissimo ridimensionamento. Non bastano le dichiarazioni contro il governo regionale quando le cose precipitano. Occorre spiegare perché, dopo tanti annunci e rassicurazioni, non sia stata costruita una soluzione definitiva”.

“Il 20 novembre in piazza per la sanità pubblica a Messina”



La sanità pubblica siciliana – sottolineano ancora Cgil e Fp – non può continuare a essere sacrificata sull’altare degli equilibri politici, delle convenienze elettorali e dell’assenza di programmazione. La vicenda della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina è l’ennesima dimostrazione di quanto sia urgente cambiare radicalmente le politiche sanitarie, investendo nei servizi pubblici, nel personale, nelle strutture e nel diritto alla salute. Anche per queste ragioni venerdì 20 novembre saremo in piazza a Messina

in occasione dello sciopero generale – conclude Pietro Patti, insieme ad Antonio Trino e Guglielmo Catalioto – Scenderemo in piazza per difendere la sanità pubblica, il diritto alle cure, la dignità del lavoro e il futuro dei nostri territori”.

Musolino: “Lo avevo detto, Schifani ha miseramente fallito”

“Lo avevo già detto e segnalato, e purtroppo i fatti ci danno drammaticamente ragione. Il sistema di gestione della Sanità da parte del presidente della Regione Renato Schifani è miseramente fallito, e l’eccellenza della cardiochirurgia pediatrica di Taormina è di nuovo posta in pericolo con lo stop agli interventi sui neonati e l’esclusione delle prestazioni di alta complessità. I siciliani devono sapere che è questo il modo della destra di gestire la sanità e le priorità della popolazione: si calpestano i diritti dei più fragili e si smantellano i reparti salvavita per inseguire logiche burocratiche e miopi. Non permetteremo che si distrugga un presidio d’eccellenza per coprire le responsabilità di questo governo regionale”. Lo dichiara la senatrice di Italia Viva, Dafne Musolino.

Calderone: “Un pasticcio della Regione siciliana”

E così Tommaso Antonino Calderone, presidente della Commissione bicamerale insularità, e responsabile di FnV (Futuro Nazionale di Vannacci) in Sicilia: “La notizia dell’esclusione per i nuovi pazienti dei casi chirurgici complessi e degli interventi sui neonati, con prosecuzione solo degli interventi di media e bassa complessità al Centro cardiochirurgico pediatrico di Taormina è allarmante. Lo stop alle operazioni ad alta complessità, imposto dal ministero della Salute, mette a nudo il metodo con il quale la Regione siciliana aveva tentato di salvare, ma solo sulla carta, il Ccpm di Taormina, avendo adottato il sistema di hub-spoke che subordinava il presidio taorminese a quello di Palermo. Una mossa avventata che adesso il ministero sconfessa, tenuto conto che limita l’attività del Centro esponendolo al rischio chiusura. Proprio su questo argomento a novembre dello scorso anno in Commissione bicamerale insularità avevamo sentito l’allora assessore regionale della Salute, il quale aveva fornito dati che a questo punto vanno approfonditi e comparati con quelli dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). Il rischio da evitare è che il Bambin Gesù possa decidere di chiudere il centro alla data di scadenza della convenzione. Questo costringerebbe le famiglie siciliane ai viaggi della speranza. Il governo regionale deve scongiurare il rischio evitando di continuare a pasticciare. Comunico che l’assessore regionale della Salute sarà convocato con urgenza dalla Commissione bicamerale insularità”.

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