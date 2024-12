Milazzo. L’8x1000 per ristrutturare la scuola di Carrubbaro

Milazzo ha ricevuto un finanziamento, nell’ambito dell’8x1000, per ristrutturare il plesso scolastico di Carrubbaro

MILAZZO – Finanziamento da 800mila euro per il Comune di Milazzo. Si tratta di somme ottenute nell’ambito della ripartizione dell’8×1000 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le risorse saranno utilizzate, annuncia il Comune, per ristrutturare il plesso scolastico di Carrubbaro.

Nello specifico, gli interventi riguarderanno l’adeguamento strutturale di alcuni pilastri e il rafforzamento di travi, soffitti e controssoffitti. L’assessore ai lavori pubblici, Santi Romagnolo, ha commentato: «Si sceglieranno soluzioni progettuali che prevedono specifiche tecniche per la demolizione selettiva, recupero e riciclo, nonché percentuali minime per l’utilizzo di materiali riciclati in determinate lavorazioni. Saranno anche migliorate le prestazioni termiche delle pareti interne ed esterne dell’edificio con sistema a cappotto di canapa. Chiaramente durante la fase dei lavori il Comune garantirà la continuità didattica con altre soluzioni provvisorie attraverso utilizzo di aule disponibili presso gli altri due Istituti Comprensivi presenti sul territorio».