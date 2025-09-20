 Milazzo, la Nino Romano riparte dalla continuità e punta in alto

Simone Milioti

sabato 20 Settembre 2025 - 14:57

La formazione mamertina inserita nel girone B di serie C femminile. Già tre settimane di lavoro, sul mercato il ritorno di Rispoli e l'ingaggio di Cicero

MILAZZO – Tre settimane di lavoro alle spalle, entusiasmo crescente e l’attesa per un campionato che promette scintille. La Nino Romano è pronta a tuffarsi nella nuova stagione di Serie C con una miscela di continuità e freschezza, fedele alla propria filosofia di valorizzazione del vivaio.

La squadra del presidente Lo Duca è stata inserita nel girone B, quasi interamente messinese: dieci club su dodici appartengono alla provincia, segno tangibile di una pallavolo locale più viva che mai. Dopo un’annata dominata da Zafferana, il nuovo campionato si annuncia più equilibrato: almeno quattro formazioni – Messina Volley, ASD Volley ’96 Milazzo e le ambiziose realtà di Santa Teresa (Futura Volley e New Amando Ionica) – hanno investito per puntare in alto. Ecco le altre formazioni inserite nel girone B: New Randazzo Volley, Zafferana Volley, Team Volley Messina, Play Volley Barcellona, New Volley Team, Ssd UniMe, Don Bosco.

Il mercato della Nino Romano

Sul fronte mercato in casa mamertina, la parola d’ordine è stata continuità, con la conferma del blocco storico e l’aggiunta di due rinforzi mirati al centro. Torna a vestire la maglia milazzese Rosalia Rispoli, classe giovane ma già con esperienze di categoria superiore e protagonista nell’Under 18 del Capo d’Orlando. Al suo fianco, spazio a Stefania Cicero, arrivata dalla Pallavolo Oliveri: esperienza, fisicità e carisma per dare solidità a un reparto che lo scorso anno aveva costretto coach Maccotta a soluzioni d’emergenza.

Rosaria Rispoli, centrale della Polisportiva Nino Romano Milazzo

«Fin da subito le ragazze hanno mostrato dedizione e spirito di sacrificio, qualità che ci serviranno per restare competitivi – spiega il presidente Lo Duca –. Sappiamo che alcune squadre hanno speso molto per il salto di categoria, ma la nostra forza sarà il gruppo e la crescita delle atlete del vivaio. Lo scorso anno i playoff ci sono sfuggiti per dettagli, quest’anno vogliamo farci trovare pronti».

Accanto alla prima squadra, intanto, il vivaio ha già ripreso l’attività con formazioni riorganizzate per valorizzare i giovani talenti. Una scelta in linea con la filosofia societaria: costruire il futuro senza dimenticare il presente.

