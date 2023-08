Milazzo. La Nino Romano torna a lavoro e riparte dall'Allinparty - Tempostretto

Il presidente Lo Duca: "Partecipare all'Allinparty è motivo di onore e orgoglio. Par la Nino Romano l'obiettivo resta di valorizzare i nostri giovani"

MILAZZO – La Polisportiva Nino Romano riparte a programmare la prossima stagione. In casa rossoblù si lavora da giorni per definire le linee guida e gli aspetti operativi che consentiranno a breve di riavviare tutte le attività in stand-by dagli inizi di giugno. Il primo atto ufficiale però della nuova stagione 2023/2024 sarà rappresentato dalla partecipazione all’Allinparty, la convention di sport inclusivo che si terrà nella città del Capo dal 25 al 27 agosto prossimo, con le attività programmate presso il Mediterranea Club.

“Poter partecipare a questa manifestazione – ha dichiarato il presidente Maurizio Lo Duca – è per noi un onore e motivo orgoglio. Da sempre la Romano è in campo per l’integrazione e per promuovere valori come la sportività, l’uguaglianza e l’inclusività”.

Il presidente Lo Duca ha colto anche l’occasione per fare il punto sull’organizzazione del prossimo anno sportivo: “Stiamo ormai limando gli ultimi dettagli organizzativi prima di cominciare la nuova stagione. Posso dire che siamo già carichi e che staff e atlete non vedono l’ora di scendere in campo per confermare quanto di buono fatto l’anno scorso. Il nostro primo obiettivo è sempre stato quello di valorizzare le nostre giovani giocatrice e, come fatto nella stagione scorsa con Rosalia Rispoli (protagonista all’ultimo trofeo delle Regioni, ndr) puntiamo a fare emergere atlete che possano continuare la nostra tradizione”.

