Milazzo, l'inciviltà dei soliti ignoti - Tempostretto

Rifiuti lasciati per strada, discariche abusive, parcheggi in piazze chiuse al transito: è la Milazzo incivile, quella che ogni estate si racconta.

Si tratta di parcheggi abusivi, tripla e quarta fila, polemiche e denunce che fanno alterare gli internauti. Discariche abusive e rifiuti di ogni tipo abbandonati come se nulla fosse ai bordi dei monumenti più importanti della città mamertina.

Non si può non commentare l’inciviltà di certi cittadini e di qualche turista anche, evidentemente senza amore e rispetto per la nostra città. Milazzo rivive ogni estate gli stessi problemi: sporcizia e degrado, parcheggi selvaggi. Problemi che Milazzo non vive solo per via della gestione amministrativa ma per i soliti noti e ignoti. In altri casi invece sono regole che non riusciamo a indossare e a sentire come nostre.