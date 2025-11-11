 Milazzo. Presentato il romanzo "Black" di Wladimiro La Mantia

Milazzo. Presentato il romanzo “Black” di Wladimiro La Mantia

Redazione

Milazzo. Presentato il romanzo “Black” di Wladimiro La Mantia

martedì 11 Novembre 2025 - 20:03

L'incontro culturale a Palazzo D'Amico

MILAZZO – Si è svolta, a Palazzo D’Amico, la presentazione del romanzo “Black” di Wladimiro La Mantia, edito da PAV Edizioni di Roma.

All’incontro, dedicato al tema delle segregazioni razziali negli Stati Uniti d’America, hanno preso parte l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Lydia Russo, le docenti Veronica Sofia e  Rossella Scaffidi dell’Istituto Tecnico “Ettore Majorana” di Milazzo, insieme a numerosi studenti e docenti di altri istituti scolastici.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di riflessione e approfondimento su un tema di grande attualità e valore educativo, affrontato dall’autore con sensibilità e rigore narrativo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
La Giunta Schifani, Cuffaro e la sanità in Sicilia: anatomia di una caduta di credibilità
Messina, riparte il dibattito sui mega studentati universitari: la Zanklon non sarà in aula
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED