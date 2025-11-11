Milazzo. Presentato il romanzo “Black” di Wladimiro La Mantia

L'incontro culturale a Palazzo D'Amico

MILAZZO – Si è svolta, a Palazzo D’Amico, la presentazione del romanzo “Black” di Wladimiro La Mantia, edito da PAV Edizioni di Roma.

All’incontro, dedicato al tema delle segregazioni razziali negli Stati Uniti d’America, hanno preso parte l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Lydia Russo, le docenti Veronica Sofia e Rossella Scaffidi dell’Istituto Tecnico “Ettore Majorana” di Milazzo, insieme a numerosi studenti e docenti di altri istituti scolastici.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di riflessione e approfondimento su un tema di grande attualità e valore educativo, affrontato dall’autore con sensibilità e rigore narrativo.