Milazzo, presentato Allinparty. Nicosia: "Lo sport è inclusione"

La tanto attesa manifestazione sportiva, quest’anno ospitato nella città di Milazzo, è stata presentata questa mattina presso Palazzo d’Amico

MILAZZO – Tutto pronto per questa nuova edizione dell’Allinparty, la manifestazione dedicata allo sport inclusivo che farà tappa dal 26 al 28 agosto nella città di Milazzo presso il Mediterranea Club.

Questa mattina la presentazione ufficiale presso Palazzo d’Amico, alla presenza dell’amministrazione e di varie personalità tra cui Angelo La Via, Consigliere Nazionale di AISM, Fiammetta Conforto, Delegata del Rettore dell’Università di Messina per i Servizi alle Disabilità, Francesco Giorgio, Delegato CIP di Messina, Davide Liotta, Presidente dell’ASD ARB Messina e Alfredo Finanze, Presidente di Mediterranea Eventi.

Si punta già ad una nuova edizione nella città di Milazzo

Entusiasta l’assessore allo sport, Antonio Nicosia, che già parla della possibilità di riproporre in futuro lo stesso evento: «Ci siamo impegnati –ha dichiarato- affinché la risposta della città, attraverso le associazioni le associazioni sportive ed anche attraverso i servizi di volontariato, fosse più ampia possibile. Siamo convinti che questo evento possa essere replicato, anche perché si tratta di una iniziativa di rilevanza nazionale e, in questo caso, è molto utile per la città ed anche per il messaggio lanciato dall’organizzazione. Lo sport è inclusione e qui si va oltre al confronto fisico, alla tattica e ad altri aspetti puramente sportivi, ma si mira soprattutto al cuore».

Un’occasione per abbattere le barriere architettoniche è quanto auspicato, invece, da Angelo La Via che in rappresentanza dell’AISM ha dichiarato: «Dobbiamo far parte di una rete, di una squadra che garantisca una piena inclusione sociale. Grazie a questo progetto offriamo a tutte le attività del territorio la possibilità di fare la differenza stando uniti e dando continuità a questo percorso. L’Allinparty deve diventare nel 2023 l’evento simbolo di una città aperta e vivibile, per permettere a chi vive una disabilità nella propria quotidianità di avere una buona qualità di vita».

Anche quest’anno la manifestazione proporrà numerose attività sportive all’insegna dell’inclusione e dell’accessibilità, per uno sport che unisce e mai divide. Previsti anche momenti di intrattenimento di qualità, tra questi il ritorno sul palco dell’Allinparty dei Soldi Spicci: il duo comico siciliano animerà l’evento anticipando, tra le varie cose, l’uscita del film “Un Mondo Sotto Social”.

