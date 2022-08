Milazzo. Sul palco dell'Allinparty salgono "I Soldi Spicci". Il programma - Tempostretto

Intrattenimento, plogging e tante attività sportive e di inclusione. Dal 26 al 28 agosto al Mediterranea Club di Milazzo

MILAZZO – L’Allinparty si avvicina e pronti a grande richiesta tornano, sul palco di Milazzo, I Soldi Spicci con un live show unico ed imperdibile, completamente gratuito. Il divertentissimo duo comico sarà al fianco degli organizzatori per uno spettacolo attesissimo nella seconda serata dei tre giorni previsti, dal 26 al 28 agosto. L’evento si svolgerà presso due location diverse: l’Area Marina Protetta di Milazzo e la Sezione di Milazzo del Tiro a Segno Nazionale.

Tra le altre attività collegate si aggiunge anche il Plogging, ultima arrivata in termini di tempo che si svolgerà la mattina di mercoledì 24, alle ore 16:30 presso il Mediterranea Club, anticipando di fatto l’apertura della kermesse. Oltre allo spettacolo de I Soldi Spicci un altro momento dedicato all’intrattenimento sarà la prima edizione della Milazzo Sport Fashion: la sfilata degli sportivi. Avverrò la sera dell’inaugurazione ufficiale della manifestazione, occasione durante la quale si esibirà anche la Banda della Brigata Aosta.

Lo show de “I Soldi Spicci”

“Un appuntamento ricco di sorprese: in compagnia della coppia di artisti siciliani vivremo – fanno sapere gli organizzatori dell’Allinparty – una serata divertentissima, una lunga e scoppiettante esibizione durante la quale I Soldi Spicci regaleranno al pubblico presente la visione del trailer ufficiale e di alcune clip del loro secondo film”.

Lo show del duo comico siciliano è esplosivo e anticipa l’uscita del loro nuovo film “Un Mondo Sotto Social”, in anteprima il 22, 23 e 24 agosto e poi dal 15 settembre nelle principali sale cinematografiche italiane. Per chi fosse interessato basterà recarsi al Mediterranea Club di Milazzo sabato sera alle ore 21:30.

L’Allinparty 2022, attività sportive e testimonial

Ancora una volta saranno tantissime le attività sportive dedicate all’inclusione: tra tornei, dimostrazioni e prove libere, spazio a scherma, handball, tiro con l’arco, tiro a segno, hockey, basket 3vs3 in carrozzina, tennis in carrozzina, vela, calcio amputati, bocce, burraco, calcio balilla, rugby in carrozzina, sitting volley e sitting volley S3, pilates e yoga, scacchi, tennistavolo, arti marziali ed attività di fitness. L’obiettivo principale, come sempre, è quello di coinvolgere in questo grande festival sportivo le associazioni, tanto quelle di volontariato che quelle sportive, presenti sul territorio, cosi da creare una fitta rete di condivisione dei valori alla base del progetto Allinparty.

L’edizione mamertina sarà caratterizzata dall’implementazione di tante nuove discipline, che diventano oltre 10. Tutte imperniate sul principio di far partecipare insieme persone con disabilità e normodotati con lo scopo di garantire la massima inclusione.

La “famiglia Allinparty” è lieta di presentare “vecchi” e nuovi campioni paralimpici che faranno da testimonial durante l’evento: Nadia Bala, Simona Cascio, Valeria Pappalardo, Francesco Bonanno, Valentina Petrillo, Ilenia Colanero, Giovanni Mazzette, Fabrizio Pagani, Antonio Cippo, Daniele Riga, Mirko Maccarrone, Carolina Costa, Salvatore Iudica, Salvatore Vasta e Marco Faruoli

Gli sponsor dell’evento

In questo senso, risulta fondamentale per gli organizzatori (Mediterranea Eventi, AISM ed Associazione BIOS) il sostegno dei tanti partner, pubblici e privati, che hanno sposato il progetto di sport senza esclusioni: in primis il Comune di Milazzo, il Mediterranea Club (che ha fornito supporto logistico ed ha garantito la disponibilità della location) ma anche l’Esercito Italiano, Decathlon, il Gruppo Caronte & Tourist, A2A Life Company, la Raffineria di Milazzo, Naima (Griffe), Uno Vending, Cisk, GerryAnna, Assi Manager e molti altri, con a fianco tante Federazioni Sportive Nazionali, paralimpiche e non e tante associazioni del territorio.

