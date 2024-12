Differenziata. Milazzo, nuovi contenitori per le attività commerciali

Nella città di Milazzo sono stati posizionati nuovi contenitori per la raccolta differenziata dedicati alle attività commerciali

MILAZZO – Proseguono le iniziative dedicate ad incrementare la percentuale di rifiuto differenziato, nella città di Milazzo. Posizionati su tutto il territorio dei nuovi contenitori per raccolta differenziata, in particolare per il vetro, destinati alle attività commerciali.

Si tratta di un intervento finanziato da Co.Re.Ve. con un importo di 63.166,11 euro su un totale di 90.237,30 euro, nell’ambito del Bando ANCI-Co.Re.Ve. per migliorare la raccolta differenziata degli imballaggi in vetro. Le zone principalmente interessate sono quelle del lungomare Garibaldi, del porto di Milazzo e del centro storico.

Soddisfatto il sindaco di Milazzo, che dichiara: «Ormai da anni lavoriamo per mantenere una alta percentuale di raccolta differenziata e per incrementare la qualità della stessa per singola frazione contando sulla collaborazione dei Consorzi come CoReVe con cui promuoviamo, allo stesso fine, iniziative ed eventi di sensibilizzazione ambientale. Lasciare che vetro riciclabile venga disperso o peggio finisca in discarica è un enorme spreco. Siamo felici di aver ottenuto queste altre risorse e sono sicuro che con gli interventi previsti nel progetto potremo migliorare la nostra percentuale di raccolta di questa tipologia di rifiuto».

