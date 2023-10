Milazzo. Riapre il centro anziani, era chiuso da 3 anni a causa del Covid

Riaperto il centro anziani di Santa Marina, a Milazzo. Il centro, presso il quale si svolgono eventi culturali, era chiuso da 3 anni a causa del covid

MILAZZO – La ripartenza nell’era del post-covid prosegue. Dopo una chiusura di 3 anni a causa della pandemia da coronavirus, a Milazzo riapre il centro anziani di Santa Marina. Lo scorso 14 ottobre la cerimonia di riapertura del centro, che ora è nuovamente fruibile dalla comunità.

Al simbolico “taglio del nastro” hanno presenziato il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, gli assessori Franco Coppolino e Pasquale Impellizzeri. Presenti, inoltre, il presidente del Centro anziani, Antonino Crisafulli, il vice presidente Saverio Maio e il presidente dell’associazione “Città di Milazzo”.

L’assessore Coppolino ha sottolineato come la riapertura del centro fosse uno dei punti in programma dell’amministrazione, il sindaco Midili ha poi aggiunto: «Si tratta di un momento davvero significativo per la nostra comunità, un segnale che le cose stanno davvero tornando, piano piano, alla normalità e ci stiamo riappropriando di quella dimensione sociale e aggregativa che ci è a lungo mancata».

L’assessore Impellizzeri ha quindi concluso, spiegando l’importanza del centro anziani che funge da luogo di principale socializzazione per tante persone che, altrimenti, sarebbero soggette all’isolamento sociale.