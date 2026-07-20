 Milazzo. Rinviato il Memorial Salmeri, lo stadio sarà oggetto di lavori

Milazzo. Rinviato il Memorial Salmeri, lo stadio sarà oggetto di lavori

Simone Milioti

Milazzo. Rinviato il Memorial Salmeri, lo stadio sarà oggetto di lavori

lunedì 20 Luglio 2026 - 16:30

L'associazione Amici di Marco ha comunicato il rinvio del decimo Memorial previsto inizialmente ad agosto

MILAZZO – L’Associazione “Amici di Marco” comunica che il X Memorial “Marco Salmeri”, inizialmente previsto nel corso del prossimo mese di agosto, è stato rinviato. La decisione, assunta dal presidente dell’associazione Antonino Salmeri, si è resa necessaria per motivi tecnici, legati anche agli interventi di manutenzione programmati sul terreno di gioco dello Stadio Comunale, che non consentono lo svolgimento della manifestazione nelle date originariamente previste.

L’evento, giunto alla decima edizione e ormai appuntamento consolidato nel ricordo di Marco Salmeri, sarà pertanto riprogrammato nel corso della stagione calcistica 2026/2027, così da garantirne il regolare svolgimento e preservarne il valore sportivo e commemorativo. L’Associazione rende noto che la nuova data e il programma dettagliato della manifestazione saranno comunicati con una successiva nota.

«Il Memorial rappresenta un momento particolarmente sentito dalla famiglia, dagli amici e da tutta la comunità sportiva – afferma il presidente Antonino Salmeri –. Abbiamo ritenuto opportuno rinviare l’evento per consentirne lo svolgimento nelle migliori condizioni possibili, certi che il ricordo di Marco continuerà a unire quanti, negli anni, hanno partecipato con affetto e vicinanza a questa iniziativa».

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