Salvatore Di Trapani

Milazzo. Si punta al project financing per l’illuminazione pubblica

giovedì 07 Agosto 2025 - 07:50

A Milazzo un di una manifestazione d’interesse per la gestione dell’illuminazione pubblica tramite project financing

MILAZZO – La Giunta comunale di Milazzo ha dato il via libera all’avvio di una manifestazione pubblica di interesse per valutare proposte relative alla gestione integrata dell’illuminazione pubblica tramite project financing, a seguito della proposta di partenariato avanzata dalla società “Engie Servizi Spa” di Roma.

La società romana ha presentato una preliminare manifestazione d’interesse, per una concessione di 12 anni del servizio. Incluse la progettazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’efficientamento e la gestione completa del Servizio Energia per un risparmio energetico stimato del 63,45%.

L’obiettivo è ridurre i costi energetici e migliorare l’efficienza del servizio. Secondo i dati del 2024, infatti, la spesa del Comune di Milazzo per l’illuminazione pubblica ammonta a circa 937 mila euro l’anno, tra consumi elettrici, manutenzione e acquisto di materiali.

Adesso, secondo quanto previsto dalla normativa, bisognerà attendere eventuali manifestazioni di interesse da parte di altri operatori economici.

