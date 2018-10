Spaccio di hashish davanti a scuola. Denunciato un 17enne

Lo hanno trovato in possesso di 5 grammi di hashish suddiviso in 9 dosi, davanti a una scuola superiore di Milazzo. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Milazzo hanno denunciato un 17enne per detenzione ai fini di spaccio di hashish. La perquisizione è stata estesa alla casa del minorenne, dove sono stati trovati altri 12 grammi di hashish ed un bilancino di precisione. E' stato denunciato all’Autorità Giudiziaria minorile per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.