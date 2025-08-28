 Milazzo. Svuotano le case estive e sporcano la spiaggia, vacanzieri multati

Alessandra Serio

Milazzo. Svuotano le case estive e sporcano la spiaggia, vacanzieri multati

giovedì 28 Agosto 2025 - 15:30

Dovranno pagare 150 euro di multa. Sgomberata anche una tenda abusiva sulla spiaggia

Milazzo – Nuova operazione sul lungomare di Ponente della Polizia rurale del corpo agro forestale. Stavolta gli agenti hanno “pizzicato” i vacanzieri, affittuari e residenti che, nel prepararsi a liberare le case estive, hanno abbandonato enormi cumuli di rifiuti nei cestini e mastelli a servizio della spiaggia.

Multa da 150 euro

Attraverso le telecamere di sorveglianza e il controllo delle buste della spazzatura gli agenti, ai comandi del dirigente nazionale Lino Ilacqua e con l’ispettore Sandro Arcoraci, sono risaliti a due responsabili, multati. Dovranno pagare circa 150 euro di contravvenzione a testa per abbandono irregolare dei rifiuti.

Tenda abusiva

Durante il blitz gli agenti hanno inoltre fatto smontare una campeggiatrice che aveva occupato con una tenda da bivacco un’ampia area di litorale, presso il punto di discesa 12. Tutto è stato ripulito grazie alla collaborazione della ditta Ecotec.

