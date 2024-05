Milazzo, verso riapertura ex ritrovo Diana: sarà struttura turistica

Diventerà un polo multiservizi destinato al settore turistico, l’ex ritrovo Diana di Milazzo. In arrivo un finanziamento per la riqualificazione

MILAZZO – Ci si avvia verso la trasformazione dell’ex ritrovo Diana, a Milazzo, in un polo multiservizi destinato al turismo. La struttura di via Francesco Crispi sarà oggetto di interventi di riqualificazione, grazie ad un finanziamento da 800mila euro.

L’assessore ai lavori pubblici, Santi Romagnolo, ha sottolineato che “si tratta di una tranche del finanziamento di 5 milioni di euro riconosciuti dal Ministero dell’Interno che comprende anche il restauro e la messa in sicurezza di villa Vaccarino per 2 milioni e 2 mila euro e l’asse viario, per il quale abbiamo presentato progetto per 2 milioni di euro”.

Negli intendimenti dell’amministrazione, l’ex ritrovo Diana fungerà da polo destinato all’informazione e alla promozione turistica. D’inverno, invece, sarà destinato ad accogliere eventi culturali.