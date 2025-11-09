 Mili San Pietro al Giubileo dei gruppi storici con Papa Leone XIV

domenica 09 Novembre 2025 - 09:53

Il gruppo di rievocazione storica ha partecipato ieri in Piazza San Pietro all'udienza generale

Il gruppo di rievocazione storica di Mili San Pietro era presente ieri in Piazza San Pietro a Roma dove si è tenuto il Giubileo dei gruppi storici. Giubileo ufficiale delle rievocazioni storiche italiane. Il gruppo storico di Mili San Pietro era accanto a Papa Leone XIV all’udienza generale. Poi l’attraversamento della Porta Santa e la celebrazione eucaristica dentro la Basilica. E infine il grande corteo storico con oltre 2000 figuranti dalle varie regioni italiane, uniti nel tavolo tecnico delle rievocazioni Italiane, con Sicilia, Calabria, Umbria, Marche, Lazio, Toscana, Emilia Romagna e altri gruppi storici autonomi.
A Papa Leone è stato donato un piatto realizzato da ceramiche ericine di Erice, a nome dei gruppi storici siciliani.

