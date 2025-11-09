Mili San Pietro al Giubileo dei gruppi storici con Papa Leone XIV

Il gruppo di rievocazione storica ha partecipato ieri in Piazza San Pietro all'udienza generale

Il gruppo di rievocazione storica di Mili San Pietro era presente ieri in Piazza San Pietro a Roma dove si è tenuto il Giubileo dei gruppi storici. Giubileo ufficiale delle rievocazioni storiche italiane. Il gruppo storico di Mili San Pietro era accanto a Papa Leone XIV all’udienza generale. Poi l’attraversamento della Porta Santa e la celebrazione eucaristica dentro la Basilica. E infine il grande corteo storico con oltre 2000 figuranti dalle varie regioni italiane, uniti nel tavolo tecnico delle rievocazioni Italiane, con Sicilia, Calabria, Umbria, Marche, Lazio, Toscana, Emilia Romagna e altri gruppi storici autonomi.

A Papa Leone è stato donato un piatto realizzato da ceramiche ericine di Erice, a nome dei gruppi storici siciliani.