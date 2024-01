Minacce al giornalista Gaetano Scariolo. Gli editori digitali: “Attacco alla libertà di stampa”

Una "caccia" ingiustificata al direttore responsabile di ViviEnna e collaboratore di Blog Sicilia

La Federazione Editori Digitali esprime la sua ferma condanna nei confronti degli attacchi online e delle intimidazioni subite dal giornalista Gaetano Scariolo, direttore responsabile di Vivienna e collaboratore di Blog Sicilia, in seguito alla sua copertura giornalistica di un tragico fatto di cronaca.

La libertà di stampa è uno dei pilastri fondamentali della nostra società democratica, e ogni giornalista ha il dovere di informare il pubblico in modo obiettivo e responsabile. La FED è profondamente preoccupata per l’escalation di attacchi verbali e minacce nei confronti del giornalista. La diffusione di numeri di telefono e altri dati personali sui social media, seguita da una caccia ingiustificata a Scariolo, è una violazione inaccettabile dei principi fondamentali della libertà di stampa e della sicurezza personale.

La FED sottolinea ancora una volta che attacchi come quelli subiti da Scariolo minacciano non solo la sua sicurezza personale, ma anche il libero scambio di idee e informazioni, pilastri fondamentali della nostra società. La Federazione Editori Digitali, quindi, riafferma il suo impegno per la difesa della libertà di stampa e l’integrità dei professionisti dell’informazione digitale.