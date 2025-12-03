Minaccia di morte la ex e si pente... troppe volte. Codice rosso per 55enne di Capo d'Orlando

All'ennesimo episodio di maltrattamenti lei denuncia alla Polizia e scatta per lui il braccialetto elettronico

Messina – Ha il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinarsi alla ex moglie, alla quale deve stare “alla larga” di almeno 500 metri. E’ questa la decisione del giudice di Patti per un 55enne di Capo d’Orlando denunciato dalla donna che ha raccontato di un incubo fatto di minacce e maltrattamenti che vanno avanti da tempo.

Ennesimo maltrattamento

Diversi gli episodi ricostruiti dalla vittima che però tutte le volte si lasciava convincere dai propositi di pentimento dell’uomo. Lui però tutte le volte tornato a casa aveva ricominciato con minacce e maltrattamenti di ogni genere.

Braccialetto elettronico

All’ennesimo episodio lei però, spaventata, ha rotto gli indugi e denunciato tutto alla Polizia orlandina, che ha trovato i primi riscontri alle sue ricostruzioni. La Procura di Patti ha quindi chiesto ed ottenuto il divieto di avvicinamento per il 55enne.