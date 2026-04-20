Minori a Messina, Baronello guida l’Ussm

Maria Baronello è la nuova direttrice dell'Ufficio servizio sociale minori del Ministero della Giustizia

Si rinnova con la nomina della dottoressa Maria Baronello la Direzione dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) del distretto di Corte d’appello di Messina, ufficio dove svolge il ruolo di funzionaria già dal 2000.

L’Ufficio servizio sociale dei Minori, cos’è

L’USSM è un servizio fondamentale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, prende in carico i minori entrati nel circuito penale collaborando strettamente con il Tribunale dei Minorenni e con i servizi del territorio, sia pubblici che privati. La dottoressa Maria Baronello ha assunto ufficialmente l’incarico di direttore portando con sé una solida esperienza nel sistema dei servizi sociali, è una assistente sociale molto conosciuta per la sua costante tensione verso i giovani ed il suo agire poliedrico.

Chi è Maria Baronello

Plurilaureata e con un profilo culturale molto elevato, ha maturato un lungo percorso professionale in diversi contesti, il terzo settore, l’università, il ruolo di Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza del comune di Messina, per diversi mandati è stata consigliere dell’Ordine regionale degli assistenti sociali, da qualche anno anche componente del Servizio diocesano tutela minori della Curia, è impegnata anche nel volontariato.

I servizi per i minori a Messina

La nuova direzione subentra in un momento storico e sociale cruciale per le politiche di trattamento e reinserimento dei giovani adulti e minori della devianza giovanile, un momento storico nel quale ancora con più necessità che nel passato, si chiede agli USSM di essere una presenza dello Stato sul territorio come presidio educativo e come snodo tra servizi. In questo quadro l’esperienza di Baronello e dei funzionari dell’Ufficio sarà fondamentale.