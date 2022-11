Mister Auteri dopo Monterosi: "Tre punti meritati, il gruppo non molla" - Tempostretto

In conferenza stampa dopo la vittoria contro il Monterosi mister Auteri e il portiere-goleador Lewandowski: "Sorpreso del mio gol"

MESSINA – Vittoria per il Messina che si impone 3-2 in casa contro il Monterosi Tuscia, vittoria simile a quella di due settimane fa contro il Latina. Ospite al Franco Scoglio un’altra squadra laziale che da una posizione di classifica buona cede al Franco Scoglio con i tifosi che contestano il presidente Sciotto.

In conferenza stampa mister Gaetano Auteri loda il lavoro dei suoi che hanno ottenuto una “vittoria meritata”. In sala stampa anche il portiere, a segno dal limite della propria area, Michal Lewandowski che confessa di aver sbagliato il rinvio. Mister Menechini, allenatore del Monterosi Tuscia, comunque soddisfatto dei suoi nonostante gli episodi contrari.

Auteri: “Abbiamo acquisito meriti in campo”

“Successo meritato al di là del primo tempo dove sia noi che loro, a parte il nostro primo gol, abbiamo fatto errori. I gol fatti sono dipesi da errori grossolani che sono stati commessi. Noi abbiamo giocato un’ottima partita, abbiamo sofferto e la squadra ha dato tutto. Ha corso tanto e dato tutto in campo, un campo micidiale. Dobbiamo ancora imparare a concretizzare meglio le occasioni e capire quando tirare in porta.

Prendiamoci questi tre punti e andiamo avanti, anche oggi abbiamo acquisito meriti in campo. Mi aspetto che crescano alcuni elementi, oggi finalmente abbiamo avuto Fazzi anche se è calato. Curiale e Grillo hanno fatto una buonissima partita, Balde ha impattato bene la gara ed è stato sfortunato. Siamo destinati a soffrire. Il successo è meritatissimo abbiamo dimostrato di meritarlo.

Loro dietro non ci hanno creato chissà quanti pericoli, abbiamo sbagliato delle letture ma non i posizionamenti. Questo gruppo non molla, siamo andati agonisticamente su livelli alti, ciliegina sulla torta sarebbe stata chiudere la partita in ripartenza. Sulle condizioni del campo? Ha piovuto tanto, ma non voglio lamentarmi di niente. Era un risultato da ottenere, e l’abbiamo fatto. Chi deve lavorare al campo, chi vuole venire a sostenerci, a noi non cambia, ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo”.

Lewandowski: “Sorpreso anche io del gol”

“Sono sorpreso del gol perché non me l’aspettavo. Ho sbagliato rinvio, volevo calciare da un’altra parte, poi il campo e il vento ed è andata così. Mi dispiace anche per l’altro portiere. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, la prima a mezzogiorno, ha piovuto e il campo era pesante. È stata una battaglia, primo tempo più strano e poi si è sciolta. Dopo Monopoli sapevamo che avevamo bisogno di vincere.

Mi sono ripreso mentalmente io anche grazie al ritiro che quest’anno c’è stato e l’anno scorso no. Mi sono ripreso fisicamente e dopo un inizio di stagione debole sono arrivato a giocarmi le mie chance. Sul primo gol subito mi è scappato il pallone bagnato, non ho trovato l’accordo con Filì e la palla è rimasta lì”.

Menichini, allenatore Monterosi Tuscia

“Ci aspettavamo questo tipo di partita, il terreno di gioco era inzuppato e sapevamo sarebbe stata una partita sporca che sarebbe stata decisa da episodi. Purtroppo per noi gli episodi sono stati negativi, abbiamo reagito, segnato due gol e creato opportunità sin dall’inizio. È venuta poi la partita che il Messina si aspettava, si sono chiusi e ripartivano. A memoria non ricordo una partita con tutti questi episodi. Ho parlato con Alia nell’intervallo, anche se aveva fatto riscaldare il secondo portiere per precauzione, il ragazzo però mi ha fatto capire che avrebbe voluto continuare non ho avuto dubbi”.

