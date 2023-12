Mistretta. Incendio boschivo, arrestato 73enne - Tempostretto

Con sé aveva un cannello a gas, tre accendini e della carta utilizzata come mezzo di innesco

L’hanno visto con un cannocchiale multifocale che ha una portata di un chilometro di lontananza. Dalla contrada Piano Rose, a Mistretta, dove già c’erano stati altri incendi, arrivavano fiamme e una colonna di fumo.

Così i carabinieri sono andati sul posto e hanno visto un uomo che, a bordo di un’auto, si stava allontanando. L’hanno fermato e perquisito: con sé aveva un cannello a gas, tre accendini e della carta utilizzata come mezzo di innesco per appiccare i vari focolai da cui poi si è propagato l’incendio. Il 73enne è stato arrestato in flagranza di reato per incendio boschivo aggravato.

Sul posto sono intervenuti poi i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.