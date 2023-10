Modica critico sullo stadio: "Aspetto un campo per allenarmi, non conosciamo le misure" - Tempostretto

Sulla partita col Giugliano l'allenatore del Messina ha detto: "Non sarà uno scontro diretto, loro in crescita e in salute"

MESSINA – Alla vigilia di Messina – Giugliano mister Modica si toglie qualche sassolino dalle scarpe non avendo accettato alcune critiche arrivate dopo il pari con la Casertana: “Ci sono altri tipi di disagi al di là del giocare con pochi giorni di riposo e studio dell’avversario. Non voglio alibi, ma dico che aspetto sempre un campo per allenarmi. Gli errori che ci sono stati dipendono dal fatto che questo campo non lo conosciamo, son misure tutte diverse ed è un problema giocare solo la partita di domenica. Ringrazio il Camaro ma il problema è cambiare orari e impianto ogni giorno. Messina vive da anni questa situazione e le coscienze non si smuovono. Si pretendono i risultati, il bel gioco e le cose belle, ma questo nasce dal lavoro e dall’organizzazione”.

Sul momento della squadra mister Modica ha detto: “Non parlo di scontro diretto dopo sette giornate, al momento siamo tutte lì e c’è grande equilibrio. Se avessimo battuto la Turris e la Casertana saremmo sopra pure noi e potremmo considerarci una big. La strada è quella giusta anche se abbiamo toppato la partita di Sorrento. Alla squadra, al di là di migliorare in maniera costante e continua, posso rimproverare ben poco, sbavature ed errori che possono commettere tutti. La squadra mi soddisfa a pieno e dobbiamo cercare di fare risultato pieno”.

Sull’avversario Giugliano

“Il Giugliano è una squadra in crescita e in saluta, nelle ultime ha rimontato – ha detto l’allenatore del Messina – ha avuto difficoltà di ambientamento di campionato e che ora si sta riprendendo bene. Dobbiamo essere bravi noi e fare la partita in termini di quello che ci consente la nostra forza. Il Giugliano gioca con un’intensità importante e dobbiamo richiamare tutte le nostre forze mentali e fisiche”.

I convocati del Messina

Portieri: Antonio Di Bella (2006), Jacopo De Matteis (2002), Ermanno Fumagalli (1982).

Difensori: Michele Ferrara (1993), Marco Manetta (1991), Vincenzo Polito (1999), Damiano Lia (1997), Lorenzo Tropea (2004), Federico Pacciardi (1995), Matteo Darini (2002), Giuseppe Salvo (2003).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Simone Buffa (2001), Francesco Giunta (1999), Francesco Scafetta (2002), Domenico Franco (1992), Pasqualino Ortisi (2002).

Attaccanti: Antonino Ragusa (1990), Vincenzo Plescia (1998), Michele Emmausso (1997), Pierluca Luciani (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001).

In particolare su Emmausso il mister che lo conosce bene ha detto: “È un ragazzo dolcissimo, stupendo meraviglioso e abbiamo un grande rapporto. Lo tratto come fosse mio figlio carote e bastone e mi aspetto molto pretendo e voglio di più e sa che se deve stare fuori lo lascio fuori, dai più grandi voglio qualcosa in più. Posso capire una o due partite sottotono, la terza i grandi non la sbagliano mai. È speciale ma non lo aspetterò, se deciderò che farà panchina la farà”.

Trasferta vietata agli ospiti, aperta la prevendita

L’Acr Messina, in vista dell’incontro di domenica 15 ottobre 2023, alle ore 14:00 contro il Giugliano, allo stadio Franco Scoglio, comunica che agli abbonati verrà riservato un ingresso dedicato. E’ sufficiente mostrare la ricevuta di acquisto ed esibire un documento di identità. I cancelli d’ingresso dello stadio apriranno alle ore 12:30. Non è stata autorizzata la trasferta agli ospiti.

Si comunica inoltre che dalle 13:00 di oggi parte la prevendita dei biglietti per la partita Acr Messina – Giugliano di domenica 15 ottobre 2023. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia o sul sito postoriservato.it. Per quanto riguarda il settore ospiti, l’acquisto potrà essere effettuato sul sito Postoriservato.it. Dalle ore 12:00, sarà aperto il botteghino del PalaRescifina.

