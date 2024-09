Modica ritira le dimissioni: “Resto al Messina”

"Travolto dall'affetto di presidente, calciatori e tifosi", ha dichiarato l'allenatore

MESSINA – Modica ci ripensa: “Sono stato letteralmente travolto da un’ondata di affetto e di stima proveniente dal presidente Sciotto, dai miei calciatori e dai tifosi”. E arriva la comunicazione della società: Giacomo Modica ritira le dimissioni. Rimane allenatore dell’Acr Messina e il presidente Sciotto, dopo Messina-Casertana, aveva subito respinto le dimissioni. Da ricordare pure oggi il sostegno nei suoi confronti da parte della squadra, che lo ha invitato a continuare.

Non sappiamo che cosa si siano detti allenatore e presidente. Un tema centrale per l’allenatore potrebbe essere quello di avere la possibilità di allenare li suoi giocatori in un campo “vero”, migliorando la preparazione e arrivando alla partita in condizioni migliori. Un tema che la società e l’amministrazione comunale dovranno affrontare presto.

Ecco le parole dell’allenatore: “Oggi ho avuto un lungo e cordiale incontro con il presidente, il quale mi ha manifestato la sua stima, concordando sulla necessità di proseguire il percorso iniziato. Pertanto, ho deciso di proseguire alla guida di questo fantastico gruppo che abbiamo costruito in estate con il direttore sportivo Giuseppe Pavone. Ringrazio il presidente per la rinnovata fiducia”.

“Con mister Modica c’è un legame forte di stima reciproca. Sono certo – afferma il presidente Pietro Sciotto -, che con lui alla guida di questo gruppo si potranno centrare obiettivi sempre più importanti.”

