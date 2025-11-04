Montebello Jonico. Tentato omicidio di un 40enne, arrestato il presunto responsabile

MONETEBELLO JONICO – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 47enne, ritenuto responsabile del tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, ai danni di un 40enne.

I fatti si sarebbero verificati all’interno di un bar della frazione Saline Joniche, nel comune di Montebello Jonico, dove l’indagato avrebbe colpito la vittima con un oggetto da taglio, provocandole una profonda ferita nella regione anteriore del collo.

L’attività investigativa, ha avuto origine dalla segnalazione dei sanitari dell’ospedale di Melito Porto Salvo, che avevano rilevato la non compatibilità della ferita con quanto riferito inizialmente dalla vittima, la quale aveva dichiarato di essersi ferita cadendo su dei cocci di vetro nella propria abitazione.

Dalla ricostruzione degli investigatori è emerso che la vittima si trovava nel bar insieme ad altre persone, tra cui l’indagato, e che, a seguito di un diverbio, quest’ultimo l’avrebbe aggredita alle spalle colpendola alla gola. Il ferito, accortosi della gravità della lesione, si era recato autonomamente al pronto soccorso, mentre l’indagato si era reso irreperibile, venendo rintracciato dai militari solo successivamente presso la sua abitazione.

Al termine delle procedure di rito, l’indagato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, a disposizione dell’autorità giudiziaria. All’esito dell’udienza di convalida, il provvedimento di fermo è stato confermato e nei confronti del 47enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.