Mortelle chiede acqua, gas e stop alle corse in strada

L'associazione "Gli amici di Mortelle" scrive al sindaco Basile

Una vocazione balneare non valorizzata e carenze infrastrutturali degne di un’area isolata. L’Associazione “Gli Amici di Mortelle” scrive al sindaco Federico Basile, sollecitando interventi urgenti, evidenziando un quadro di criticità che spazia dalla vita quotidiana alla sicurezza, chiedendo risposte definitive a problemi noti e solo parzialmente affrontati.

Strade e sicurezza

Il problema più pressante riguarda lo stato degradato delle arterie stradali, in particolare il controviale intitolato al ristoratore Alberto Sardella. Si segnala la presenza di buche e fossi nel manto stradale, l’assenza di segnaletica orizzontale e, soprattutto, la totale mancanza di sistemi di controllo della velocità. “Chi soggiorna a Mortelle sperimenta, in particolar modo nelle ore serali e notturne, il brivido di veri e propri ‘siluri’ che utilizzano il rettilineo della contrada come pista di ‘decollo’. La sorte ha voluto evitare sinora che ci scappi l’incidente grave, o peggio…”, scrive l’Associazione.

A tal proposito, due consiglieri della VI Municipalità hanno già chiesto all’Amministrazione comunale e all’Anas l’installazione di un autovelox fisso tra il km 11+700 e il km 12+200 della S.S. 113 dir.

Gas, acqua e parcheggi: servizi primari assenti

Nonostante qualche limitato sviluppo nell’ultimo anno per la rete del gas e dell’acqua, l’Associazione sottolinea come una buona parte di Mortelle, specialmente l’area che si estende oltre il controviale, sia ancora completamente priva delle reti idrica e del gas.

A peggiorare la situazione, soprattutto nel periodo estivo, è il problema dei parcheggi. Con l’eventuale sblocco dell’ex Albergo e dell’attiguo lido Aragosta, l’Associazione prevede un “drammatico” ingolfamento del traffico.

Come soluzione, viene proposta la possibilità di “allungare” il percorso delle navette pubbliche che partono da Torri Morandi fino a Mortelle, incentivando l’uso dei mezzi pubblici e riducendo il caos veicolare. Contestualmente, si chiede di ripristinare la scomparsa segnaletica delle fermate Atm.

Pulizia: tra discariche e acquazzoni

Infine, permane la carenza nella pulizia. Il tratto della via Dei due Mari, il controviale Alberto Sardella e le aiuole si trasformano “troppo spesso, in discariche a cielo aperto“. Sebbene sia stata rilevata la presenza di un addetto allo spazzamento negli ultimi giorni, l’auspicio è che questo sia solo l’inizio di una riorganizzazione che preveda un servizio sistematico e quotidiano su tutta l’area, inclusa la zona oltre il controviale.

L’associazione ricorda infine che la curva che conduce a piazza dell’Autonomia Siciliana (Granatari) diventa “sistematicamente un lago impraticabile” ad ogni acquazzone.