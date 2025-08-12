 Mortelle, vandali in azione nella spiaggia del Punto Blu all'Istituto marino

Redazione

martedì 12 Agosto 2025 - 12:49

La struttura dedicata a bambini con e senza disabilità e alle loro famiglie è stata presa di mira ieri. La nota di Comune e Messina Social City

MESSINA – Vandalizzata la spiaggia attrezzata del Punto Blu all’Istituto Marino di Mortelle: nota stampa congiunta dell’amministrazione comunale e Messina Social City.

Ecco la nota: “Nella giornata di ieri, lunedì 11 agosto, si è verificato un grave atto di vandalismo ai danni della spiaggia attrezzata del Punto Blu presso l’Istituto Marino di Mortelle, un polo dedicato a famiglie e servizi integrativi per minori, con particolare attenzione all’integrazione sociale e ai servizi per bambini con e senza disabilità. La struttura, gestita dall’Azienda Speciale Messina Social City, offre in particolare nel periodo estivo esperienze di inclusione e socializzazione per minori con disabilità e le loro famiglie, rappresentando un presidio di solidarietà e accoglienza. Si esprime profondo rammarico per l’accaduto”.

“Un gesto vile e inaccettabile, che colpisce non solo un bene materiale ma soprattutto un luogo simbolo di inclusione e speranza per tante famiglie. A nome dell’Amministrazione comunale condanno con forza questo atto e assicuro il massimo impegno affinché la struttura possa tornare al più presto pienamente fruibile. Nessuno riuscirà a fermare il nostro lavoro per una città sempre più solidale”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile.

 “La spiaggia attrezzata del Punto Blu – ha aggiunto la presidente della Messina Social City Valeria Asquini – è frutto di un impegno quotidiano per offrire ai bambini e ai ragazzi uno spazio sicuro, accogliente e inclusivo. Questo atto di vandalismo ferisce l’intera comunità, ma non scalfisce la nostra determinazione. Continueremo a lavorare, insieme alle famiglie, per garantire la continuità dei servizi e restituire ai nostri piccoli utenti la serenità che meritano”.

