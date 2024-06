Mostre, Caliò sbarca a Mykonos e apre il suo “diario di bordo”

I colori della messinesità secondo l'artista sbarcano in Grecia. In mostra 20 opere ispirate a Mykonos

Si apre il 21 giugno la personale del maestro Simone Caliò a Mykonos. L’affermato colorista messinese espone in Grecia 20 opere ad olio, espressione di un “diario di bordo” fatto disegni, di pennellate di colore, di viaggi in luoghi meravigliosi, reali e immaginari. La mostra, che celebra il connubio di colore, luce e storia tra le due sponde del mito, Sicilia e penisola ellenica, sarà visitabile fino al 30 giugno 2024. L’inaugurazione di Vῆσος / Island è fissata per venerdì prossimo alle 20:30 nei locali espositivi della Municipal Art Gallery di Mykonos.

I colori della messinesità secondo Caliò

“Sono emozionato di avere l’opportunità di esporre a fine giugno in Grecia con la personale vῆσος/Island, selezionata presso la Municipal Art gallery di Mykonos, perché oltre a confrontarmi con un pubblico internazionale e a festeggiare più di trent’anni di esposizioni potrò fare conoscere attraverso le mie opere il nostro mare, il nostro Stretto, le nostre Isole Eolie e anche le nostre tradizioni con la mia “menza ca panna”.

Ispirazione Mykonos

“Queste nuove opere si uniscono alle opere ispirate proprio all’isola di Mykonos e alle isole del Mediterraneo esposte nella fortunata mostra alla Mondadori Bookstore di Messina. Perché in fondo siamo tutti isole uniti dal mare e quello di cui abbiamo più bisogno non sono ponti di cemento armato ma ponti culturali“, commenta l’artista.