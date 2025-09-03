“Motoraduno per la vita”, domenica la quinta edizione: sarà dedicata ad Alessia De Domenico

Partenza dall'ospedale Piemonte, arrivo a San Marco D'Alunzio: il programma

MESSINA – Tutto pronto alla V edizione del “Motoraduno per la vita“, quest’anno dedicato ad Alessia De Domenico. L’evento, organizzato dall’Irccs Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina partirà domenica 7 settembre alle ore 8 dall’ospedale Piemonte per arrivare nell’incantevole borgo di San Marco D’Alunzio.

Alessia De Domenico, avvocata, giovane mamma e sorella della nostra collega Silvia, è scomparsa lo scorso 27 aprile dopo quasi un anno di coma. Un lungo ricovero presso il Neurolesi, dove la giovane donna messinese è stata trasferita qualche giorno dopo il parto del secondo figlio in seguito a gravi complicanze, e dove in seguito al decesso ha donato le sue cornee.

“Alessia rivive negli occhi di un’altra persona”

“Dopo la tragedia che ha colpito la nostra famiglia solo la donazione ci ha ridato speranza. Il trapianto è andato a buon fine, adesso Alessia è immortale e rivive negli occhi di un’altra persona”, ha dichiarato Silvia. La precedente edizione del motoraduno era stata dedicata a Gaetano Alessandro, il fondatore della onlus Donare è Vita, che di quella sua seconda chance avuta grazie alla donazione di cuore aveva fatto la sua missione.

Motoraduno: il programma

La partenza del Motoraduno è prevista alle 08:30. A San Marco D’Alunzio, dopo la Santa Messa delle ore 11, presso Piazza Aluntina alle ore 12 si terrà l’annuale convegno “La cultura della donazione: un gesto per la Vita” durante il quale interverranno: la Direzione Strategica dell’IRCCS; il dott. Salvatore Leonardi, direttore dell’U.O.C. di Rianimazione dell’IRCCS e coordinatore locale per la donazione organi che insieme con il Direttore Amministrativo dott.ssa avv. Maria Felicita Crupi ha ideato l’evento cinque anni fa; la dott.ssa Lorenza Mazzeo, dirigente medico anestesista dell’IRCCS e referente locale per la donazione; i rappresentanti delle associazioni partecipanti Anna Alessandro (Donare è Vita), Salvatore Parrino (Admo Messina), Agostino Mallamace (Aido Messina) Basilio Buttà (Avis comunale Messina) e Tony Saccà (Fasted Messina); i coordinatori locali trapianti delle altre aziende ospedaliere messinesi dott. Francesco Puliatti (AOU Policlinico G. Martino), dott. Giuseppe Bova (Asp Messina), dott.ssa Sara Niosi (AO Papardo); la prof.ssa Anna Teresa Mazzeo (Università di Messina), e i familiari di Alessia De Domenico. Previste inoltre le testimonianze di due pazienti che hanno ricevuto il dono delle cornee e di un rene da vivente.