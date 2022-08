Motori. Al 19° Rally del Tirreno ha vinto il territorio - Tempostretto

La collaborazione della Città Metropolitana di Messina, di Villafranca e di tutti comuni coinvolti ha favorito ogni aspetto della gara organizzata da Top Competition

VILLAFRANCA TIRRENA – C’è ancora l’eco dei motori da corsa sulle strade del 19° Rally del Tirreno e già per Top Competition ed il pool di partner che hanno reso memorabile l’edizione, che si è svolta il 6 e 7 agosto, è tempo di bilanci e di prospettive future.

L’interazione con il territorio e la fiducia che tutti i partner hanno confermato nell’evento, sono ormai delle caratteristiche più che dei punti forza. La Città Metropolitana di Messina ha fatto sentire la sua presenza in ogni modo, il Sindaco Federico Basile ha favorito ogni intervento verso l’evento e l’assessore Massimo Minutoli ha collaborato in prima persona con il coordinamento sul campo di alcuni servizi e la diretta partecipazione su una delle vetture da ricognizione.

L’Amministrazione della Città di Villafranca Tirrena, ha perfettamente svolto il ruolo di padrona di casa attraverso il Sindaco Giuseppe Cavallaro, l’Assessore Barbara Di Salvo ed il Vice Presidente del Consiglio Pietro Costagiordano, che hanno salutato i partenti e si sono congratulati con gli equipaggi all’arrivo.

Grande partecipazione del territorio

Salutato con entusiasmo il passaggio dagli altri comuni coinvolti come Roccavaldina e Rometta, caratteristiche località attraversate dalla gara e scoperte in tanti affascinanti aspetti attraverso la competizione che ha registrato l’iscrizione di 78 equipaggi e la partenza di 77 vetture.

La presenza del Delegato/Fiduciario Daniele Settimo alla Cerimonia di Premiazione e le parole di apprezzamento verso la gara e tutte le figure professionali che ne hanno permesso il migliore e più sereno svolgimento, sono la conferma della vicinanza della Federazione anche nella sua espressione più territoriale. La dichiarazione di Settimo è stata oggetto di attenzione proprio nella prospettiva del lavoro che già da oggi inizia verso le edizioni future.

Unanime il favore degli equipaggi e degli addetti ai lavori, dei quali l’organizzazione ascolta sempre le considerazioni al fine di poter migliorare ogni aspetto che può essere ottimizzato. Tutta l’organizzazione guarda già all’edizione 2023.

“Gratitudine è la parola che tutto lo staff di Top Competiton ripete verso ogni protagonista – è stata la dichiarazione di Maria Grazia Bisazza, presidente del sodalizio torrese – ciascuno ha svolto con passione e competenza il proprio ruolo e questo ci ha permesso di ridurre le immancabili imperfezioni e proprio questo impegno ci spinge a considerare ogni parere al fine di migliorare la qualità della nostra gara. Abbiamo avuto modo di ringraziare tutti coloro che hanno onorato gli equipaggi, il pubblico e tutto lo staff con l’autorevole presenza. Avere al fianco la Federazione è sempre motivo di serenità nel lavoro per ogni organizzatore. La presenza delle Amministrazioni racconta la solidità del rapporto costruito sulle basi degli intenti comuni più volte sottolineati”.

I vincitori del Rally del Tirreno

Marcello Rizzo ed Antonio Pittella su Skoda Fabia in versione R5 hanno vinto il 19° Rally del Tirreno. L’equipaggio messinese della New Turbomark ha dominato la gara 3° round di Coppa Italia Rally 8ª Zona e Campionato Siciliano Rally, con scratch in 8 dei 9 crono in programma. Seconda posizione per i Roberto Lombardo e Andrea Spanò sulla Peugeot 207 Super 2000, rimasti sempre in scia e si è imposto nella prova speciale numero 8. Terza piazza assoluta per il giovane Ernesto Riolo che su Peugeot 208 in versione Rally 4 ha agguantato il suo primo podio in carriera, con il supporto dell’esperto navigatore Maurizio Marin.

Classifica dei primi 10:

1. RIZZO-PITTELLA (Skoda Fabia) in 48’42.5;

2. LOMBARDO-SPANO’ (Peugeot 207 Super 2000) a 59.5;

3. RIOLO-MARIN (Peugeot 208) a 2’32.3;

4. SCANNELLA-GALIPO’ (Peugeot 106 Rally) a 2’46.4;

5. CANNINO-BUSCEMI (Peugeot 208) a 3’26.2;

6. NASTASI-RAPPAZZO (Peugeot 208) a 3’31.4;

7. CELESTI-ALIBERTO (Renault Clio Super 1600) a 4’01.2;

8. SOFIA-BONGIORNO (Peugeot 106 Rally) a 4’06.8;

9. MIRAGLIA-GUTTADAURO (Renault Clio) a 4’27.3;

10. GANGEMI-SCHEPISI (Peugeot 106 Rally) a 4’58.6

