Mountain Bike. Nicola Venuti ha dominato il circuito Openspeed - Tempostretto

Si chiude la stagione 2022, le classifiche individuali e di squadra. L'atleta della Bike Marino Messina dominatore assoluto

Il circuito Mtb Openspeed chiude i battenti della sua stagione 2022 con le premiazioni e prepara succose novità per il prossimo anno. Il circuito ha avuto quest’anno un assoluto dominatore in Nicola Venuti, il portacolori della Bike Marino Messina che aggiudicandosi le Granfondo di Antillo, Alì Terme e Forza d’Agrò ha fatto il vuoto nella classifica, chiudendo con 6.150.

Alle sue spalle a quota 3.871 di Angelo Parisi (Bike 1275) primo a Mineo e a Scicli e subito dietro a 3.645 Andrea Russo (Enerwolf). In campo femminile prima Maria Francesca Riganò (Enerwolf) con 2.916 punti davanti a Daniela Cannizzaro (Revolution Bike) con 1.734 e a Elizabeth Simpson (Mongibello Mtb) con 1.426.

I vincitori delle categorie

Questi i vincitori delle varie categorie (in foto partendo dalla sx) con la prima dizione Fci e la seconda per gli altri enti: Cristian Bruno (Driz Bikers 3000/M1-Sen 1), Agatino Giuseppe Di Bella (Bike 1275/M7-Spg A), Alfio Leonardi (Bike 1275/M4-Vet 2), Maria Francesca Rigano (Enerwolf/Donne ), Daniele Russotti (Etna Spirit/M3-Vet 1), Giovanni Ventura (Team Melanzi Vittoria/M8-Spg 2), Domenico Brancato (Enerwolf/M5-Gen 1), Angelo Parisi (Bike 1275/M2-Sen 2), Giuseppe Totaro (Bike 1275/M6-Gen 2), Nicola Venuti (Bike Marino/ELMT-Jun).

La classifica delle società

Tra le società primo posto per la Bike 1275 con 6.800 punti contro i 5.185 della Bike Marino e i 4.985 della Enerwolf. Va sottolineato il fatto che sono ben 445 gli atleti in classifica a dimostrazione di quanto il circuito sia sentito all’interno del movimento siciliano. In attesa di ufficializzare il calendario delle Granfondo del prossimo anno arriva intanto una succosa anticipazione: nel 2023 il circuito Openspeed raddoppierà e al fianco della sezione Granfondo inserirà anche quella per i cross country, come avviene in altre regioni, allargando così il suo raggio d’azione.

Articoli correlati