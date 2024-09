MoveMe, riattivata la piattaforma per gli abbonamenti bus a prezzi scontati

Dopo lo stop tecnico sarà possibile riprendere a chiedere gli abbonamenti di Atm dal portale on line

E’ tornata operativa la piattaforma on line di MoveMe, il portale che consente l’acquisto dell’abbonamento annuale ai mezzi pubblici di Atm Messina al prezzo promozionale di 50 euro.

Dopo le verifiche eseguite dal provider di intermediazione finanziaria, che aveva chiesto la sospensione temporanea per garantire la sicurezza e proteggere gli acquirenti da possibili problematiche, il servizio è stato riattivato senza criticità.

Atm ricorda che gli utenti già in possesso di tessera RFID possono continuare a rinnovare l’abbonamento anche in una delle otto ETVM (Emettitrici automatiche di titoli di viaggio) dislocate nel territorio comunale (Cavallotti- Stazione FS – Santa Margherita – Bonino – Annunziata – Largo Minutoli – Torre Faro – Villa Dante), attive h24. Chi non è ancora in possesso della tessera RFID può recarsi presso il Front Office di via La Farina 336 o presso i box vendita di Atm spa situati a Cavallotti, ZIR e Annunziata.