Movida e sicurezza. A Milazzo un incontro col garante per l’infanzia

Il garante per l’infanzia di Milazzo ha convocato un incontro presso l’ITET “Da Vinci” per discutere di movida e sicurezza

MILAZZO – A Milazzo si accende il dibattito sulla movida e la sicurezza tra i giovani, con un focus sulla sensibilizzazione contro fenomeni preoccupanti come bullismo, violenza urbana e devianze giovanili. Il Garante per l’Infanzia di Milazzo, Antonino Napoli, ha organizzato un evento cruciale per approfondire questi temi e coinvolgere istituzioni, scuole e associazioni.

L’incontro si terrà presso l’ITET “Da Vinci” di Milazzo e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine, del vicepresidente nazionale dell’associazione Cammino, della responsabile dell’Ufficio Servizio Sociale Minorenni, della dirigente psicologa del Consultorio di Milazzo e del responsabile dell’Ufficio dei Servizi Sociali di Milazzo. La moderazione sarà affidata alla giornalista Rossana Franzone.

Un confronto diretto con i giovani

Napoli ha sottolineato l’importanza dell’incontro e le sue finalità: «Assistiamo sempre più spesso a episodi di violenza giovanile, criminalità minorile e abuso di sostanze, che alterano le normali dinamiche della crescita. Istituzioni, famiglie e società hanno il dovere di prevenire e contrastare queste problematiche. L’obiettivo non è solo organizzare un convegno, ma creare un’opportunità concreta per i ragazzi di dialogare direttamente con chi li tutela».