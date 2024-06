Museo di Messina, il 21 giugno apertura straordinaria serale e biglietto a 1 euro

In occasione della Festa della Musica. Previste performance a sorpresa

MESSINA – Venerdì 21 giugno, in concomitanza con la Festa della Musica, il Museo regionale Accascina prolungherà l’apertura fino alle 23:40. La visita alle sale del museo sarà accompagnata da performance musicali a sorpresa. Dalle 19:40 le biglietterie saranno riaperte al pubblico. Per la visita delle sale del museo e per la Mostra 1908 CittàMuseoCittà i rispettivi biglietti di accesso avranno prezzo simbolico di €1,00.

L’accesso alle sale del museo sarà consentito dalle 20:00 alle 22:45, senza soluzione di continuità, con chiusura alle 23:40. Il biglietto dovrà essere acquistato sul posto prima dell’accesso, non oltre le 22:40.

La mostra 1908 CittàMuseoCittà

L’accesso alla Mostra 1908 CittàMuseoCittà sarà consentito a orari predeterminati: 19:55; 20:40; 21:25; 22:10; 22:55. Per ogni slot è previsto un numero di accessi non superiore a 20 persone.

Il biglietto di accesso può essere acquistato anche in prevendita da lunedì 17 giugno, dalle 9:00 alle 18:00 presso la biglietteria del museo che apporrà data e orario della visita prescelta, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Non sono consentite prenotazioni telefoniche o mail.

L’acquisto del biglietto deve essere effettuato non meno di cinque minuti prima dell’orario di inizio della visita, ove ci sia disponibilità.

Trascorso l’orario di inizio della visita non sarà più consentito l’accesso anche se muniti di biglietto.