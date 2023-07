"Musica per la Pace", concerto degli artisti ucraini Saienko e Rekalo a Palazzo dei Leoni - Tempostretto

Iniziativa dalla forte valenza simbolica

MESSINA – Sarà un concerto dalla forte valenza simbolica quello in programma domani 14 luglio, alle 17,30, nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni. “Musica per la Pace” della Filarmonica Nazionale dell’Ucraina di Kyiv, è stato organizzato dal Patriarcato di Costantinopoli – Sacra Arcidiocedi d’Italia – Esarcato per l’Europa Meridionale – Parrocchia San Giacomo Apostolo Maggiore Panaghia Sumelà, con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina e sarà l’occasione per rinnovare la solidarietà nei confronti del popolo ucraino e di tutte quelle popolazioni in guerra.

L’evento sarà aperto dai saluti del sindaco metropolitano, Federico Basile e vedrà la partecipazione del vescovo Ausiliare Cesare Di Pietro mentre sul palco si esibiranno gli artisti ucraini Igor Saienko (fisarmonicista della Filarmonica Nazionale dell’Ucraina di Kyiv) e Viktor Rekalo (violoncellista della Filarmonica Nazionale dell’Ucraina di Kharkiv). Nel corso della manifestazione, ad ingresso libero, saranno esposti due quadri dell’artista messinese Francesco Trimarchi.