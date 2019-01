Il violinista elettrico Andrea Casta animerà lo Shore di Milazzo

Approda in Sicilia Andrea Casta, il violinista elettrico ed entertainer internazionale che ha appassionato il mondo social e avvicinato le nuove generazioni allo strumento violino. Premiato come Best Performer all’ultimo Dance Music Awards, riconoscimento che celebra i protagonisti della scena dance e della musica elettronica italiana, tra le tappe del suo tour invernale in Italia e all’Estero, Casta sabato 26 gennaio si esibirà allo Shore di Milazzo (Me) ospite del top dj Andrea T Mendoza nel party “Costa Smeralda”.

Il musicista e globe trotter internazionale richiesto in tutto il mondo, ha appena pubblicato Warp 6, il terzo brano del concept album The Space Violin Project che, tra musica e fantascienza, sta appassionando la comunità dei suoi fan ottenendo grandi numeri su tutte le piattaforme digitali, ed è reduce da recenti concerti internazionali a Singapore, Istanbul, e a Dnipro in Ucraina dove si è esibito proprio con Andrea T Mendoza.

Non mancherà l’intesa in consolle viste le numerose collaborazioni tra Casta e Mendoza, dj e produttore internazionale e trend setter del sound della Costa Smeralda dagli anni 2000 in poi. Insieme hanno pubblicato la cover tech house di successo di Enjoy the Silence e si sono esibiti a Città del Messico, Dubai, e a Bodrum in Turchia e in molti altri appuntamenti internazionali.

Con il suo inconfondibile e originale archetto luminoso, ispirato alla spada laser di Star Wars, Casta, cantante e violinista, ha maturato una visione musicale e un’esperienza artistica unica, grazie ad un utilizzo del violino elettrico molto personale e contemporaneo. Negli ultimi anni ha intensificato le sue collaborazioni con i dj, diventando uno dei performer più richiesti in tutto il mondo e che più ha appassionato il mondo social avvicinando le nuove generazioni e il pubblico internazionale allo strumento violino, ad oggi conta 80mila follower su Instagram (instagram.com/andreacasta) e 23mila su Facebook (facebook.com/officialandreacasta)