Narcotraffico con la Spagna, la Procura vuole oltre 200 anni di carcere

Chiesta la condanna anche per il pentito Iannello che ha fatto i nomi del business di Benenati "U Friddu"

Messina – Sono condanne per 212 anni di carcere complessivamente quelli che la Procura invoca alla fine del processo Mowing, l’inchiesta sul traffico di droga gestito dal barcellonese Filippo Benenati che arrivava fino in Spagna, Marocco e in Calabria.

Tutte le condanne richieste

Il PM della Direzione distrettuale antimafia Francesco Massara ha chiesto al giudice la condanna di tutti gli imputati. Ecco quanto rischiano: 20 anni Maurizio Iannello, 18 anni Filippo Benenati, 16 anni Felice Castellano, Salvatore Parasole e Carmine Di Natale, 14 anni Filippo Iannello e Daniele Marguccio, 12 anni Giuseppe Iannello, 11 anni Giuseppe Di Natale, 10 anni Gabriele Cacace, Concetta Imbesi e Provvidenza Chillemi, 9 anni Nancy Di Salvo, 8 anni Enrico Paratore, Nando Russo e Sebastiano Russo, 2 anni Rosy Maiorana.

Chiesta la condanna anche del pentito che ha confermato agli investigatori le rotte della droga e il ruolo dei complici di Benenati e degli Iannello, il collaboratore di giustizia Salvatore Iannello. Per lui la Procura di Messina ha chiesto la condanna a 12 anni. Invocata anche la confisca dei beni sequestrati dai Carabinieri, stimati in un milione 700 mila euro.

“Mi pento per salvare mio figlio”

Iannello si è recentemente pentito, svelando i retroscena del business barcellonese. “Mio figlio mi emula sui social esaltando la mia condizione di carcerato – ha detto agli investigatori spiegando il perché della sua scelta di collaborare – ho capito che rischia di fare la mia stessa fine”.

Il processo abbreviato è stato aggiornato per dare la parola ai difensori, poi il giudice deciderà la sua sentenza.

L’operazione Mowing e i 112 arresti

L’operazione Mowing è uno dei tronconi della maxi inchiesta su un enorme giro di droga tra Messina e Barcellona sfociata, nell’estate 2024, in 112 arresti dei Carabinieri. Agli atti anche le rivelazioni di un altro collaboratore di giustizia, il messinese Settimo Corritore, referente dello spaccio di droga a Giostra