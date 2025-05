Narcotraffico con la Spagna, operazione Mowing verso la sentenza dopo pentimento Iannello

Tutti i complici de "U Friddu" nel traffico e spaccio di droga scelgono il processo abbreviato

Messina – Il pentimento di Salvatore Iannello accorcia i tempi della definizione del processo seguito all’operazione Mowing. Dopo il deposito dei verbali del neo collaboratore di giustizia, complice di Filippo Benenati “U friddu” in un intenso narco traffico tra Barcellona pozzo di Gotto, la Spagna e il Marocco, gli imputati impegnati nell’udienza preliminare hanno deciso di definire la loro posizione in abbreviato, ovvero già in questa fase del procedimento, senza andare al dibattimento.

Per tutti loro, quindi, la sentenza arriverà nelle prossime settimane, dopo che il Giudice avrà ascoltato l’Accusa e i difensori. Si tornerà in aula il prossimo 13 giugno ma quella data probabilmente non basterà per dare la parola a tutti i legali e saranno fissate altre udienze. Soltanto uno degli imputati dell’operazione Mowing, Felice Castellano, ha invece chiesto di andare avanti col rito ordinario. (Leggi qui: tutti i nomi)

Le rivelazioni sulla droga tra Sicilia, Calabria, Marocco e Spagna

Intanto all’ultima convocazione davanti al giudice sono stati acquisiti ufficialmente agli atti dell’inchiesta i verbali di Iannello che la Direzione distrettuale antimafia di Messina ha depositato alla precedente udienza. Cinque verbali, zeppi di omissis già dalle prime righe, nei quali Iannello ammette di aver partecipato come organizzatore agli incontri con gli esponenti delle ‘ndrine calabresi e di aver effettuato i trasporti dal Marocco e dalla Spagna di grosse quantità di droga, anche di cocaina.

Iannello, dopo aver spiegato di aver scelto il pentimento per sottrarre suo figlio al suo stesso destino di criminale (Il pentito racconta: “Mio figlio mi emula sui social“), ha fatto ai Pm della Dda Marco Accolla e Francesco Massara anche i nomi di tutta la rete di complici sia nel traffico di droga che nell’import-export di auto attraverso false pratiche automobilistiche.

L’operazione Mowing e il blitz dei 112 arresti

L’operazione Mowing è uno dei tronconi della maxi inchiesta su un enorme giro di droga tra Messina e Barcellona sfociata, nell’estate 2024, in 112 arresti dei Carabinieri. Agli atti anche le rivelazioni di un altro collaboratore di giustizia, il messinese Settimo Corritore, referente dello spaccio di droga a Giostra ricostruito nel filone di inchiesta battezzato “Dinamite”.