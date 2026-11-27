Domani a Palazzo Zanca la presentazione del servizio "FlyBusMessina". La nuova linea Atm sarà operativa dal prossimo 1° dicembre

Messina e l’aeroporto di Reggio Calabria più vicini. Dal prossimo 1° dicembre sarà attivo FlyBusMessina, il nuovo servizio di trasporto pubblico di ATM che collegherà la città dello Stretto con l’aeroporto “Tito Minniti”, offrendo ai viaggiatori una nuova opportunità per raggiungere lo scalo calabrese.

Il servizio sarà presentato sabato 28 novembre, alle ore 10, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa alla quale interverranno il sindaco Federico Basile, l’assessore alla Mobilità e Viabilità urbana Francesco Caminiti e la presidente di ATM Chiara Sterrantino.

L’iniziativa punta a rendere più agevoli gli spostamenti tra le due sponde dello Stretto, consentendo ai passeggeri in partenza da Messina di raggiungere direttamente l’aeroporto reggino senza dover organizzare autonomamente i diversi segmenti del viaggio.

Un collegamento diretto per l’Aeroporto “Tito Minniti”

Con il nuovo servizio, ATM punta a offrire un collegamento su gomma dedicato, con partenza dall’area del parcheggio Cavallotti, uno dei principali nodi della mobilità cittadina, e arrivo direttamente allo scalo aeroportuale reggino.

Il FlyBus rappresenta uno dei primi risultati concreti del percorso di collaborazione avviato dalle amministrazioni comunali di Messina e Reggio Calabria per rafforzare l’integrazione territoriale dell’area dello Stretto.

Il progetto si inserisce nel quadro del protocollo d’intesa sottoscritto nell’ottobre scorso dai sindaci Federico Basile e Francesco Cannizzaro, con l’obiettivo di sviluppare un sistema di mobilità più integrato tra le due città.

L’intesa, presentata simbolicamente a bordo di una nave in navigazione nello Stretto, ha individuato nei collegamenti e nell’integrazione dei trasporti uno degli ambiti prioritari della collaborazione istituzionale.

Orari, corse e tariffe: i dettagli saranno presentati a Palazzo Zanca

Restano da conoscere gli aspetti operativi del servizio, a partire dal numero delle corse giornaliere, dagli orari e dalle tariffe, oltre alle modalità di acquisto dei biglietti. Ulteriori dettagli saranno illustrati nel corso della conferenza stampa di sabato 28 novembre, quando l’amministrazione comunale e ATM presenteranno ufficialmente il nuovo collegamento.

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