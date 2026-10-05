Nasce il movimento “Sindaci d’Italia”: tra i fondatori il messinese Gianni Pino

Il nuovo soggetto politico fondato ad Assisi punta sulla concretezza degli amministratori locali contro astensionismo e distanza dai palazzi romani.

Riportare la voce dei territori e l’esperienza concreta dei municipi al centro della politica nazionale. Con questo obiettivo è stato presentato ufficialmente a Roma “Sindaci d’Italia”, nuovo movimento politico fondato ad Assisi da una rete trasversale di primi cittadini ed ex amministratori locali.

Una sfida che guarda con forza al Sud e alla Sicilia, forte della presenza tra i soci fondatori di Gianni Pino, attuale sindaco di San Filippo del Mela e già consigliere provinciale a Messina, e di Paolo Amenta, primo cittadino di Canicattini Bagni e presidente di Anci Sicilia.

Proprio Pino ha rimarcato come il sindaco incarni il primo presidio democratico e operativo per le comunità: «Rappresenta la prima forma di governo del territorio, con responsabilità e funzioni cruciali. L’obiettivo primario è riportare i cittadini alle urne, facendo leva sulla fiducia diretta che le persone ancora ripongono negli amministratori locali».

Sulla stessa linea Amenta, che ha ribadito come i municipi non possano essere trattati da periferie dello Stato: «I comuni sono il cuore pulsante del Paese, oggi alle prese con pesanti emergenze finanziarie, carenze di organico e rischi legati al dissesto idrogeologico. La politica nazionale deve dare risposte; non è più tempo di deleghe in bianco».

Alla guida del movimento, che si richiama alla visione autonomista e sussidiaria di Luigi Sturzo, è stato eletto l’ex senatore e già sindaco di Diamante Ernesto Magorno (presidente), affiancato da Angelo Alessandri (vicepresidente) e Paola Carnevale (tesoriere). Tra i promotori del percorso figura anche il presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani, che ha lanciato l’idea di far confluire l’iniziativa verso una lista civica nazionale in vista dell’assemblea fondativa fissata per fine ottobre.