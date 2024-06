Nasconde droga in frigorifero, arrestata 42enne

I carabinieri di Lipari hanno trovato lo stupefacente in casa della donna

E’ stata fermata in una zona isolata, di solito frequentata da tossicodipendenti e spacciatori. I carabinieri di Lipari le hanno poi perquisito casa e, in frigorifero, hanno trovato 25 grammi di cocaina, 4 di hashish e bustine per il confezionamento.

Una 42enne è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga è stata sequestrata è inviata al Ris di Messina per le analisi di laboratorio.