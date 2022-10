Naso, via al restauro della chiesa di San Pietro - Tempostretto

I lavori costeranno 282 mila euro, finanziati dalla Regione e affidati alla Giada Costruzioni

NASO – Al via il restauro della chiesa di San Pietro in San Giovanni di Corso Umberto I. A luglio scorso la Giunta ha impegnato € 282 mila euro sulla base del progetto dell’architetto Sidoti Migliore (con il supporto dell’ingegnere Federico Caliò), dell’ufficio tecnico comunale. I lavori sono stati appaltati alla ditta Giada Costruzioni SRL con sede a Ventimiglia di Sicilia. La copertura finanziaria è dell’assessorato regionale Infrastrutture e mobilità, grazie anche all’impegno del dirigente regionale Franco Fazio.

“Un intervento conservativo – specifica il sindaco Gaetano Nanì – per uno dei simboli religiosi più importanti del centro storico. È obiettivo della mia amministrazione salvaguardare l’immenso

patrimonio culturale della città. Preservare e tutelare la storia millenaria di Naso, su questa strada continueremo ad aprire cantieri in tutto il territorio comunale, così come stiamo programmando anche altri importanti interventi sulla viabilità per migliorare la vivibilità cittadina. Naso, grazie al suo posizionamento geografico ed alle peculiarità culturali e paesaggistiche, può ambire a diventare il

polo d’attrazione del comprensorio nebroideo”.