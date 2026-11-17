Riconosciuto dalla Regione Siciliana l'importante lavoro svolto dai gialloviola, il Castanea sarà a Palermo nella giornata dedicata ai minori il prossimo 20 novembre

MESSINA – La società Castanea Basket è stata individuata dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Siciliana come realtà meritoria di menzione, nell’ambito della giornata dedicata alle buone pratiche e alle esperienze capaci di promuovere e tutelare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Una giornata, quella del prossimo 20 novembre a Palermo, dedicata alle Eccellenze, in termini di Buone Pratiche, nuovi paradigmi regionali, che in Sanità, negli Enti locali, nel Terzo Settore, in area giudiziaria, nella Scuola, favoriscono il viaggio dei Minori verso la possibilità di costruire sogni, che orienteranno progetti, relazioni sane, sostenuti dai Diritti e che assicurano e garantiscono i Diritti.

“Un riconoscimento che ci rende orgogliosi – fa sapere la società – ma soprattutto che dà valore a un percorso costruito negli anni con impegno, responsabilità e attenzione verso i più giovani. Un riconoscimento che assume un significato ancora più profondo nell’invito rivolto al fondatore della nostra società, Filippo Frisenda, chiamato a raccontare come una realtà sportiva possa trasformarsi in un autentico baluardo di garanzia, inclusione e tutela dell’infanzia”.

Filippo Frisenda, presidente e fondatore del Castanea Basket, viene descritto come “una persona che non ha mai cercato i riflettori, ma che ha sempre scelto di stare in prima fila quando si tratta di difendere chi ha meno voce, chi è più fragile, chi vive ai margini, chi rischia di essere dimenticato. Una presenza spesso lontana dalla ribalta, ma costante e concreta nei luoghi e nelle situazioni in cui i valori devono trasformarsi in azioni”.

Le attività del Castanea Basket tra giovani, adolescenti e persone con disabilità

Prosegue la società peloritana: “La Castanea Basket è esattamente la società che Frisenda ha voluto costruire: una comunità nella quale i risultati sportivi non possono mai prevalere sulla dignità delle persone, dove l’inclusione non è uno slogan e dove il diritto allo sport non deve dipendere dalle possibilità economiche o dalla condizione sociale di una famiglia. I valori e i principi che ne guidano il cammino non sono mai stati pensati per condizionare o imporre modelli, ma per qualcosa di molto più importante: ispirare, stimolare, contaminare positivamente e contribuire alla diffusione di buone pratiche”.

In conclusione un pensiero allo scopo educativo e sociale: “Perché crediamo che una società sportiva debba essere anche un presidio educativo e sociale, capace di accogliere, ascoltare, proteggere e offrire opportunità a chi ne ha più bisogno. Essere presenti in un contesto istituzionale così importante, accanto a professionisti, istituzioni e realtà impegnate nella difesa dei diritti dei minori, rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio, ma anche uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione. Perché la nostra missione non è soltanto formare atleti, ma contribuire a formare persone. E soprattutto fare in modo che nessun bambino, nessun ragazzo e nessuna famiglia si sentano mai lasciati indietro. Castanea Basket: una società sportiva, una comunità, una missione”.